La BEI se mobilise à son tour

L'institution de financement de l'Union européenne, basée à Luxembourg, a annoncé qu’elle allait mobiliser jusqu'à 40 milliards d'euros pour faire face à la crise. Par ailleurs, elle a appelé les Etats membres à établir de nouvelles garanties pour les PME.

(DH) - La BEI va mobiliser «rapidement jusqu'à 40 milliards d'euros» pour lutter contre la crise provoquée par le covid-19 et appelle les Etats membres à mettre en place une garantie supplémentaire pour le soutien apporté aux petites et moyennes entreprises (PME) et aux entreprises de taille intermédiaire (ETI). D'autre part, des ressources supplémentaires seront mises à disposition pour le secteur de la santé, pour des aménagements d'urgence et pour la mise au point de médicaments et de vaccins.

Pour ce faire, des prêts-relais seront mis en place, ainsi que des suspensions de remboursement de crédits et d'autres mesures destinées à alléger les contraintes en matière de liquidité et de fonds de roulement pour les PME et les ETI. Des programmes de garantie spécifiques pour les banques et des programmes spécifiques d'acquisition de titres adossés à des actifs composent le paquet financier proposé.

En outre, Werner Hoyer, le président de la BEI, a appelé les Etats membres à mettre en place une garantie supplémentaire pour permettre à la BEI et aux banques nationales de promotion économique de maintenir l'accès aux financements pour les PME et les ETI. «Cela aiderait à rassurer les marchés et les citoyens en cette période d’incertitude sans précédent , a déclaré le président Hoyer.

Par ailleurs, la BEI a indiqué vouloir utiliser «le mécanisme de financement de la recherche sur les maladies infectieuses (IDFF)», pour financer des projets qui contribuent à stopper la propagation du coronavirus, à mettre au point un vaccin et à subventionner des besoins d'équipements dans le secteur de la santé.