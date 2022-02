Il a été remplacé le 1er décembre 2019. L'ancien chef de l'ABBL Serge de Cillia (60 ans) fait son retour après deux ans d'absence.

"La BCE tergiverse depuis un peu trop longtemps".

(tb avec Macro MENG) Après avoir quitté il y a deux ans la direction de l'ABBL, Serge de Cillia travaille à présent en tant que membre du conseil consultatif de la société d'investissement Ilavska Vuillermoz Capital. Il livre son regard sur la situation économique actuelle, marquée par l'inflation, et l'avenir de la place financière au Luxembourg.

Serge de Cillia, en 2019, votre départ de l'ABBL a surpris tout le monde. Il y aurait eu des divergences stratégiques.

Serge de Cillia: «Nous en restons là aussi. La page est tournée, le chapitre est clos. Ces 20 ans de lobbying ont été une période très intéressante. J'ai siégé au conseil d'administration de la Fédération bancaire européenne et j'ai également eu des contacts bilatéraux avec les autres fédérations, respectivement avec la BCE, avec la Commission, avec le Parlement européen. 95 % des règles sont des règles européennes dans le domaine financier. Et là, il faut être présent. Il faut connaître les gens.

Avec un peu de recul, vous avez un autre regard sur ce secteur?

«J'ai beaucoup lu après mon départ de l'ABBL, pas forcément toutes les circulaires de la CSSF ou les propositions de 2.000 pages de la Commission européenne, mais des livres sur l'histoire, l'art et l'architecture, des choses qui m'intéressaient personnellement. Il y avait beaucoup de choses en suspens depuis toutes ces années. Cela m'a fait du bien. Mais maintenant, je suis de retour.

Vous êtes maintenant membre du conseil consultatif de la société d'investissement Ilavska Vuillermoz Capital ?

«Oui, c'est un fonds de capital-risque privé. Nous sommes maintenant en train d'élargir le conseil consultatif. Et quelques noms connus vont bientôt nous rejoindre. Le fonds s'adresse à des investisseurs avertis. L'idée est de trouver des entreprises qui ne sont pas cotées en bourse et qui sont en phase de développement, qui ont une bonne idée, un bon management et un produit pour lequel il existe une demande.

Nous voulons accompagner de telles entreprises pendant un certain temps. Surtout dans le domaine de la fintech. Car aujourd'hui, il est généralement plus facile de créer une nouvelle banque que d'en adapter régulièrement une ancienne. C'est pourquoi les banques confient de nombreuses tâches à d'autres entreprises. L'Europe a un marché pour cela, et ce sera très intéressant dans les années à venir.

L'inflation actuelle est-elle un danger ?

«Elle est en tout cas inquiétante. Pas seulement en Europe, mais dans le monde entier. Et on voit que les banques centrales réagissent désormais de manière très différente. La banque centrale britannique a déjà augmenté les taux d'intérêt. La réserve fédérale américaine dit : nous avons un problème et nous allons le résoudre. On estime que cette année, les taux d'intérêt seront augmentés trois à quatre fois aux Etats-Unis, avec toutes les conséquences possibles sur la valeur extérieure du dollar, qui augmentera ainsi, tandis que l'euro s'affaiblira. Contrairement à la Fed, la BCE a du mal.

Nous avons eu une inflation de plus de 5% en janvier, et même de plus de 7% dans plusieurs économies européennes, et la BCE tergiverse à mon avis un peu trop longtemps. J'ai l'impression qu'elle a raté la sortie, parce qu'elle a toujours dit qu'il s'agissait d'un problème temporaire et qu'elle cherche maintenant désespérément des adjectifs pour se sortir de ce mauvais pas. Le mandat de la BCE est la stabilité monétaire. C'est pourquoi elle devrait en principe tout faire maintenant pour réduire l'inflation.

D'où vient l'inflation ?

«Nous venons d'une époque où il y avait un risque de déflation, d'où la politique monétaire de ces dernières années. Mais aujourd'hui, avec la forte demande de différents biens, l'offre ne peut pas suivre. Les prix augmentent. De plus, nous importons également de l'inflation, dans notre cas principalement par le biais des importations d'énergie. Les prix du pétrole sont élevés et continuent d'augmenter. Nous devons les importer et ne pouvons pas en négocier le prix.

Enfin, il y a l'inflation due aux coûts internes. La grande question est de savoir comment les États nationaux comptent récupérer le coût de la crise sanitaire. Et quel sera le coût des prochaines négociations collectives pour les travailleurs, dont le pouvoir d'achat est affecté par l'inflation. Au Luxembourg, nous avons l'automatisme de l'indexation des salaires et des pensions. Mais d'autres pays ne l'ont pas. La crise covid nous a également appris qu'il existe un état d'urgence dans différents groupes professionnels : comment trouver le personnel soignant nécessaire ? Comment faire travailler les gens et à quelles conditions ?

Y aurait-il d'autres mesures que l'augmentation des taux d'intérêt ?

«L'arme la plus rapide contre l'inflation est d'extraire des liquidités du marché. Il s'agit de réduire la demande accrue, puisqu'il n'est pas possible d'augmenter l'offre à court terme. L'arme la plus puissante de la banque centrale est donc de rendre les crédits plus chers et de réduire ainsi la demande financée par le crédit.

Réagir à la crise de la dette de la zone euro par des taux d'intérêt bas, c'était une erreur ? Les Etats de la zone euro, les particuliers et les entreprises ne se retrouvent-ils pas en difficulté lorsque les taux d'intérêt augmentent ? Car avec les taux d'intérêt bas, les dettes ont également augmenté.

«Oui, plusieurs choses entrent en jeu. Premièrement, la BCE ne dira jamais qu'elle a jusqu'à présent rendu un très grand service à différents «pays du Sud» en leur permettant de se financer à moindre coût. Et les «pays du Nord», comme la République fédérale allemande ou le Luxembourg, se financent avec des taux d'intérêt négatifs, et obtiennent donc encore de l'argent en s'endettant. Mais nous risquons à présent de nous retrouver dans une situation où la différence entre le Nord et le Sud s'accroît. La construction européenne prévoit une banque centrale et une politique monétaire unique.

Mais d'un autre côté, nous avons de nombreuses zones économiques nationales différentes. Il en va de même pour la politique d'inflation : la BCE décide d'une mesure, mais les États de la zone euro n'ont pas de politique économique unique. La politique monétaire s'applique à tous, mais les politiques économiques sont toujours nationales. C'est pourquoi les Néerlandais ont leur inflation, les Allemands ont leur inflation et les Luxembourgeois ont leur inflation. La BCE calcule alors une valeur moyenne et dit : nous devons maintenant prendre des décisions de politique monétaire. Mais chaque pays prend ses propres décisions, car la base économique est différente.

En ce qui concerne le financement des entreprises et des ménages, il ne faut pas oublier que pendant la pandémie, une quantité énorme de capital a été accumulée en raison de la réduction de la consommation. Il existe donc des réserves de liquidités, tant dans les entreprises que chez les citoyens, qui doivent être investies maintenant.

Ces dernières années, on a pu avoir l'impression que la BCE exerçait une pression sur les banques. Parce que l'Europe est «surbancarisée» ?

«Je ne parlerais pas vraiment de pression. Outre la stabilité monétaire, la BCE a également pour mission de surveiller les banques. La BCE donne la direction et les banques doivent s'y adapter. Très clairement, oui, l'Europe est ''surbancarisée''. Mais la situation n'est pas la même partout et dépend aussi du rôle de chaque place financière.

La place financière luxembourgeoise n'est pas une place purement luxembourgeoise, mais une place financière internationale. D'autres places financières sont purement locales.

Comment voyez-vous l'avenir de la place financière luxembourgeoise ?

«La place financière a relativement bien résisté à deux années de pandémie. L'an dernier, les banques à elles seules ont réalisé un bénéfice total de 3,8 milliards d'euros au troisième trimestre. Mais elles ne sont pas toutes rentables, c'est pourquoi je m'attends à ce que leur nombre diminue encore. Si trois ou quatre partent, une autre viendra avec un tout autre modèle d'affaires.

La place des fonds s'est développée de manière spectaculaire, ce qui est aussi dû au fait qu'il y a justement tant de liquidités au niveau international et que l'on a investi dans des fonds où cela rapporte plus que sur un livret d'épargne. Les assurances se développent également bien, le capital-risque et le private equity ont également connu deux bonnes années, de sorte que l'on peut être globalement satisfait. Mais les acteurs financiers se trouvent aussi dans une situation de mutation permanente.

Qu'est-ce que vous voulez dire ?

«Celle-ci (de Cillia soulève son smartphone) est la banque de mes enfants. Cette tendance ne peut pas être stoppée. La fintech est la nouvelle réalité. La blockchain va tout changer et les banques «classiques» en tant qu'intermédiaires, si elles ne se réinventent pas, en souffriront, car elles ne seront plus nécessaires. Aujourd'hui, celui qui a besoin d'un crédit automobile au festival de l'automobile ne doit pas automatiquement se rendre dans une banque.

Les participants à la place financière doivent donc avoir suffisamment de bonnes idées, suffisamment de bonnes personnes et également suffisamment de capitaux pour mettre en œuvre ces idées.

L'ESG, c'est-à-dire la durabilité, est également un grand thème dans le secteur financier actuellement.

«Le critère est le suivant : on ne peut pas ne rien faire, sinon on est exclu du marché. Aujourd'hui, les jeunes ne sont pas les seuls à réfléchir différemment à la manière dont ils investissent leur argent. Concernant l'E dans ESG : nous l'avons également vu pendant la pandémie : l'air était plus propre parce qu'il y avait moins de voitures en circulation. Le débat actuel autour de l'énergie nucléaire montre que la question est plutôt la suivante : est-ce que c'est vert quand c'est écrit vert ? Je crains qu'on ne vende beaucoup de choses qui ne sont pas vraiment vert foncé, mais qui devraient l'être.»

