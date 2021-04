La holding américaine a annoncé, lundi, qu'elle allait financer le projet de «Super League» porté par une poignée de clubs de foot européens parmi les plus riches.

La banque JPMorgan se lance dans le football

(AFP) - «Je peux confirmer que nous finançons l'opération». Voilà ce que, lundi, un porte-parole de la banque JPMorgan a assuré depuis Londres en parlant du projet de Super League qui met le milieu du foot en ébullition. Cette nouvelle compétition privée serait lancée par douze grands clubs, avec le but de supplanter la prestigieuse Ligue des champions. En clair, cela constitue une déclaration de guerre à laquelle l'UEFA a promis de répliquer en excluant les équipes dissidentes et leurs joueurs.

Ebranlé par la pandémie de covid-19, le sport roi en Europe voit en effet son avenir s'inscrire en pointillé avec une remise en cause de l'actuel système pyramidal de redistribution des ressources télévisuelles entre la Ligue des champions, compétition phare, et les championnats nationaux.

Pour remplir son objectif de «générer des ressources supplémentaires pour toute la pyramide du football», la Super League a surtout commencé par promettre des ressources supplémentaires à ses clubs fondateurs. Un pactole de 3,5 milliards d'euros sera ainsi distribué aux quinze clubs fondateurs, une manne financée donc par JPMorgan.

Les 12 mercenaires Il devrait y avoir deux clubs français admis à défendre leurs couleurs au sein de la Super League, mais aucun d'eux ne s'est pour l'instant fait connaître. Par contre, la liste des fondateurs de cette initiative est elle déjà publique puisque se sont déclarés «clubs fondateurs» : l'AC Milan, Arsenal, Atlético Madrid, Chelsea FC, FC Barcelone, Inter Milan, Juventus, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Real Madrid et Tottenham.

Parmi les douze clubs, six sont issus de la Premier League, le championnat le plus suivi en Europe. A peine annoncé, le projet a suscité une vague d'indignation, y compris parmi les supporters, mais également au sein du monde politique. Ainsi, cette Super League est-elle contraire aux valeurs européennes de «diversité» et d'«inclusion», a par exemple estimé Margaritis Schinas, vice-président de la Commission européenne, sur Twitter.

Le Paris Saint-Germain, mais aussi les clubs allemands du Bayern de Munich et du Borussia Dortmund ont déjà fait savoir qu'ils n'étaient pas favorables pour participer à cette compétition bis.