Ce vendredi et demain, la Banque asiatique d'investissement en infrastructures (AIIB) tient sa réunion annuelle au Grand-Duché. C'est la première fois que ce rendez-vous n'a pas lieu en Chine. De quoi conforter le statut de place financière majeure du Luxembourg.

La Banque asiatique d'investissement débat à Luxembourg

Ce vendredi et demain, la Banque asiatique d'investissement en infrastructures (AIIB) tient sa réunion annuelle au Grand-Duché. C'est la première fois que ce rendez-vous n'a pas lieu en Chine. De quoi conforter le statut de place financière majeure du Luxembourg.

Ces 12 et 13 juillet 2019, le Luxembourg accueille la première réunion annuelle de la Banque asiatique d'investissement en infrastructures (AIIB) hors d'Asie. Y participent les gouverneurs, les directeurs et délégués des 97 pays membres de cette structure active depuis 2015. Plus de 1.000 participants du Luxembourg et du monde entier sont ainsi présents pour ce rendez-vous.

Dès la création de cette Banque internationale, le Luxembourg avait été le premier pays européen à rejoindre l'AIIB. Le Grand-Duché soutenant cet établissement soutenant des projets de développement en Asie.

«Nous avons toujours su anticiper» Finance verte, fintech et AIIB. Le ministre des Finances Pierre Gramegna fait le tour des problématiques qui concernent la place financière.

En quatre ans, la banque multilatérale a déjà libéré 8 milliards de dollars pour développer diverses initiatives à l'échelle de l'ensemble du continent. Tenant là la même fonction que la Banque européenne d'investissement (BEI) dont le siège est... à Luxembourg.

Cette assemblée annuelle 2019 sera placée sous le thème "Coopération et Connectivité". Les échanges du jour et de demain devant mettre l'accent sur les bénéfices sociaux et économiques pouvant être obtenus grâce à une meilleure connectivité entre les pays et les régions, et notamment l'Europe et l'Asie.

Une foule de séminaires

Le gouvernement et les grands acteurs financiers et technologique de la Place luxembourgeoise entendent profiter de ce rendez-vous unique pour présenter l'expertise du pays dans le domaine de la connectivité numérique, de l'économie circulaire et de la blended finance.

Les séminaires porteront principalement sur la gouvernance dans la cybersécurité, la mobilisation de fonds pour l'économie circulaire ainsi que l'amélioration de la gouvernance et des performances environnementales et sociales dans le financement des infrastructures.