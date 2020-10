Apple annonce pour le 23 octobre la sortie de 5G, la nouvelle génération de téléphonie mobile ultra-rapide. «Le début d'une nouvelle ère», a annoncé Tim Cook, le patron de la firme.

Économie 2 min.

La 5G bientôt disponible sur iPhone

(pj avec AFP) - La 5G est partout. Au Luxembourg, son actualité se divise toujours entre débats sur la nocivité des ondes et déploiement accéléré de cette technologie rendant l'internet haut-débit accessible comme jamais sur son téléphone mobile notamment. Après que Post ait annoncé le déploiement de son réseau sur la capitale pour le 16 octobre, c'est maintenant Apple qui dévoile ses premiers appareils ouverts à ce type de communication.

Ainsi Tim Cook, le patron d'Apple, vient-il de présenter la nouvelle gamme d'iPhone 5G, la première du genre pour la marque à la pomme. Plus d'un an après ses deux rivaux Samsung et Huawei, Apple va donc désormais commercialiser cette gamme à des prix de base allant de 699 à 1.099 dollars. Elle se décline avec les iPhone 12, 12 Pro mis en rayon à partir du 23 octobre (y compris au Grand-Duché), et 12 mini et 12 Pro Max à compter du 13 novembre.

La 5G rapportera 41,3 millions d'euros à l'Etat Lancées mi-juillet, les enchères pour l'attribution des fréquences de communication ultra-rapides ont suscité les appétits des opérateurs. Au final, quatre sociétés ont vu leur offre de loyer retenue par l'Institut luxembourgeois de régulation. Joli pactole.

«C'est le plus important nouveau cycle de produits pour Apple depuis l'iPhone 6 en 2014», a réagi l'analyste Dan Ives, de Wedbush Securities. Malgré ces annonces, le titre d'Apple dévissait toutefois de près de 3% à Wall Street, après avoir grimpé lundi grâce à l'anticipation de la nouvelle.

«Apple va faire plus pour la 5G que la 5G ne va faire pour les nouveaux iPhone», a commenté sur Twitter Thomas Husson, vice-président du cabinet Forrester. Car la 5G, loin de bouleverser le quotidien pour l'instant, n'est pas encore un argument de vente aux Etats-Unis ou en Europe. Mais la marque à la pomme était attendue comme le Messie par l'industrie. Son entrée en scène signale que la technologie ne peut plus se contenter de déploiements décousus: c'est le moment pour les opérateurs de mettre les bouchées doubles.

Aux Etats-Unis et en Europe, les infrastructures ont pris du retard, notamment à cause de la guerre commerciale entre Washington et Pékin, l'équipementier chinois Huawei étant leader du secteur. En Asie, en revanche, les grandes villes chinoises ont la 5G et 90% de la population sud-coréenne habite dans des zones desservies, selon Futuresource.

Selon les experts, les ventes de smartphones avec la 5G dans le monde vont passer de 145 millions de combinés en 2020 à 303 millions en 2021, et 515 millions en 2022. La firme de Tim Cook pourrait écouler plus de 75 millions d'iPhone 12. Les analystes estimant que plus d'un tiers des 950 millions d'iPhone en circulation dans le monde, soit 350 millions d'appareils, ont des chances d'être remplacés par un modèle plus récent dans les mois qui viennent.