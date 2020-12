Plus rien ne s'oppose à la fusion entre les constructeurs français PSA (Peugeot, Citroën) et italo-américain Fiat Chrysler (FCA) pour former le quatrième groupe automobile mondial

L'union Peugeot-Fiat reçoit l'aval de Bruxelles

La Commission européenne a autorisé le mariage de PSA et FCA, annoncé fin 2019 qui doit donner naissance au quatrième groupe automobile mondial en volume et au troisième en chiffre d'affaires. Le nouvel ensemble industriel regroupera donc sous la même entité des marques emblématiques comme Peugeot, Citroën, Opel, Jeep, Alfa Romeo et Maserati. Les constructeurs ont prévu de boucler leur projet de mariage au premier trimestre 2021.

La nouvelle entité s'appellera Stellantis. Mais elle ne pourra voir le jour, a toutefois précisé Bruxelles, que si les deux entreprises s'engagent à préserver la concurrence dans le domaine des petits utilitaires. Les deux groupes se sont notamment engagés à étendre l'accord de coopération entre PSA et Toyota dans les petits véhicules utilitaires légers et à faciliter l'accès des concurrents aux réseaux de réparation et d'entretien de PSA et de FCA pour ce type de véhicules.

Pour les deux acteurs, l'objectif premier reste de réaliser des économies d’échelle en mutualisant les recherches, la conception, les achats, la production et les réseaux. «Les synergies annuelles et progressives sont estimées à approximativement 3,7 milliards d’euros, sans fermeture d’usine » avaient annoncé les deux groupes début décembre.

