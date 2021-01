Jusqu'au 31 décembre, les pays de l'Union européenne sont autorisés à soutenir avec des fonds publics les entreprises souffrant des conséquences de la pandémie de coronavirus.

L'Union étend l'assouplissement des aides d'Etat

Jusqu'au 31 décembre, les pays de l'Union européenne sont autorisés à soutenir avec des fonds publics les entreprises souffrant des conséquences de la pandémie de coronavirus.

(pj avec AFP) - La limite était posée jusqu'au 30 juin prochain, mais finalement le dispositif exceptionnel (baptisé State aid Temporary Framework) va gagner six mois supplémentaires. Ainsi en a décidé, jeudi, la Commission européenne. Et les sociétés dont l'activité souffre encore de la crise covid peuvent respirer : les Etats membres, Luxembourg inclus donc, pourront bien continuer à les soutenir financièrement selon des mesures plus souples, a expliqué Margrethe Vestager, commissaire européenne chargée de la Concurrence.

L'Etat clôt 2020 avec 16 milliards de dette Malgré une légère reprise de la croissance aux troisième et quatrième trimestres, les recettes de l'Etat sur l'année 2020 sont en baisse (-4,9%) par rapport à l'an dernier, tandis que les dépenses ont bondi de 14,5%, selon les données publiées ce vendredi par le ministère des Finances.

Parmi les changements à venir, il est notamment question de transformer à terme certains prêts garantis par l'Etat en «subventions directes». En mars 2020, au moment de la première vague de la pandémie, la Commission européenne avait annoncé des mesures facilitant le soutien public à la recherche et à la production pour lutter contre les conséquences économiques du virus.

Le dispositif avait ensuite été étendu pour permettre des aides d'Etat sous forme de prêt ou de recapitalisation aux groupes en difficulté. En temps normal, ces aides ne sont accordées qu'au compte-gouttes, afin de garantir une concurrence équitable et ne pas subventionner des ''canards boiteux''.

Au Luxembourg, le ministre des Finances a dernièrement évoqué l'impact de la crise sur les finances du pays. Avec notamment une hausse des dépenses publiques de l'ordre de 14,5%, alors que les recettes ont chuté en 2020 de -4,9%. Selon les dernières données officielles transmises, le montant des aides (hors chômage partiel) accordées aux entreprises depuis mars dernier dépasse déjà les 500 millions d'euros.