L'UE veut doubler son capital-risque Jerry Huberty

"De nombreux entrepreneurs innovants en Europe pourront bientôt obtenir les investissements dont ils ont besoin pour innover et réussir à l'échelle mondiale, ce qui sera synonyme de plus d'emplois et de plus de croissance en Europe", a déclaré le vice-président de la Commission européenne chargé de l'emploi, de la croissance, de l'investissement et de la compétitivité, Jyrki Katainen