L'OCDE s'inquiète pour la croissance mondiale

L'économie planétaire ne devrait finalement pas se ressaisir l'an prochain, ni de manière franche en 2021, toujours refroidie par les tensions commerciales, le Brexit et le ralentissement chinois. Face à ces risques, l'organisation internationale appelle les États à réagir vite.

(JFC, avec l'AFP) - Contrairement à ce qu'elle indiquait encore en septembre, l'OCDE (Organisation de coopération et de développement économiques) a estimé jeudi que la croissance de l'économie mondiale n'atteindrait pas 3% l'an prochain, mais devrait rester sur le rythme de 2,9% déjà attendu pour cette année.

«Nous sommes dans une période inquiétante. Et les responsables politiques devraient être inquiets», a prévenu sans ambages la chef économiste de l'OCDE, Laurence Boone. Car même si l'organisation anticipe une légère reprise en 2021 avec une progression de 3% du PIB mondial, «ces taux de croissance sont les plus bas depuis la crise financière», note-t-elle pointant la menace d'un «risque de stagnation à long terme».

2,8% au Luxembourg en 2020

Comme elle le fait depuis plusieurs mois, l'OCDE a pointé le «déséquilibre» entre politiques monétaires et budgétaires, et a réitéré son appel à voir plus de pays mener des politiques «incitatives» pour stimuler l'investissement de long terme en profitant des taux bas. Cela pourrait notamment passer par la création de fonds nationaux d'investissements, avance l'organisation. Spécifiquement, la zone euro est pénalisée par les tensions entre les deux géants mondiaux américain et chinois, auxquelles s'ajoutent le Brexit.

Ainsi, si la France va continuer de résister avec une croissance attendue à 1,2% en 2020 (sans changement) et 2021, après 1,3% cette année, l'économie allemande devrait ralentir plus que prévu l'an prochain avant de repartir en 2021. Concernant le Luxembourg, les prévisions de l'OCDE font état d'un taux de croissance annuel de 3,1% en 2018 et même de 3,3% en 2019, qui chuterait ensuite à 2,8% en 2020 et à 2,3% en 2021.

Bon élève européen

Les spécialistes de la Commission européenne avancent d'autres chiffres et envisagent une «croissance régulière du PIB», qui devrait ainsi atteindre 2,6% en 2019, tout comme en 2020 et 2021. En recul par rapport à 2018 où la croissance atteignait les 3,1%.

Cette courbe pourrait avoir une incidence sur le budget pluriannuel record de 20 milliards d'euros présenté le mois dernier par Pierre Gramegna (DP), le ministre des Finances. Comparé à la moyenne européenne, le Grand-Duché apparaît comme un bon élève, puisque, toujours selon les prévisions de l'UE, le PIB de la zone euro, qui a augmenté de 1,1% en 2019, devrait toujours croître en 2020 et 2021, de 1,2% chaque année.



Il convient d'ailleurs d'observer que la Commission européenne se montre un peu plus optimiste que le Statec. L'office luxembourgeois de la statistique a en effet calculé, lui, une augmentation du produit intérieur brut de 1,2 milliard d'euros en 2019 et 2020. Soit un gain du PIB de seulement 2,4%.