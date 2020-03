C'est une des conséquences de la crise du coronavirus. L'Organisation de coopération et de développement économiques a ramené ce lundi sa prévision de croissance planétaire de 2,9% à 2,4%. Elle met en garde contre un scénario encore plus noir si l'épidémie devait s'aggraver.

L'OCDE prédit une baisse de la croissance

(AFP) - L'épidémie du nouveau coronavirus, qui a dépassé lundi le bilan de 3.000 morts dans le monde, continue d'avoir de sérieuses conséquences à travers la planète, notamment économiques. La Chine, locomotive de la croissance mondiale depuis trois décennies, verra sa croissance annuelle amputée de 0,8 point de pourcentage à 4,9%, entraînant dans son sillage toutes les grandes économies, avertit l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE).

La croissance de la zone euro est réduite de 0,3 point, soit 0,8% tandis que l'Italie, principal foyer de Covid-19 en Europe, perd 0,4 point et aura une croissance nulle. Les Etats-Unis résistent mieux avec une révision limitée à 0,1 point et une hausse prévue du Produit intérieur brut (PIB) de 1,9%.

«La contraction de la production en Chine a eu des effets dans le monde entier, témoignant de l'importance croissante de la Chine dans les chaînes d'approvisionnement mondiales et sur les marchés des matières premières», explique l'organisation internationale basée à Paris.

Une perte d'un demi-point de pourcentage pour la croissance mondiale repose sur «l'hypothèse que le pic épidémique sera atteint en Chine au premier trimestre 2020 et que dans les autres pays, l'épidémie se révélera plus modérée et circonscrite», précise encore l'OCDE.

Une épidémie plus durable, qui s'étendrait largement en Asie-Pacifique, en Europe et en Amérique du Nord, pourrait même diviser par deux la croissance mondiale cette année, avertit l'organisation.

Pour ne pas en arriver là, «les gouvernements doivent prendre des mesures efficaces, en mobilisant des moyens suffisants, pour prévenir l'infection et la contagion», et de «préserver les revenus des groupes sociaux et des entreprises vulnérables pendant l'épidémie».

Réunion G7-Eurogroupe

Les marchés boursiers ont subi la semaine dernière leur plus forte dégringolade depuis la crise financière de 2008. Mais la Bourse de Tokyo s'est reprise lundi ainsi que les places chinoises. L'indice vedette Nikkei, qui avait lâché près de 10% sur l'ensemble de la semaine dernière, a regagné 0,95%. Shanghai a pris 3,15% et Hong Kong 0,62%.

Face à l'impact du coronavirus sur la croissance mondiale, les ministres des Finances du G7 et ceux de l'Eurogroupe s'entretiendront cette semaine par téléphone pour «coordonner leurs réponses», a annoncé le ministre français, Bruno Le Maire.