Le musée Chaplin en Suisse, propriété du groupe Genii, désigné meilleur musée d’Europe.

L’investissement muséal de Lopez et Lux primé

Le jury du très officiel prix du Musée européen de l’année a récompensé ce mercredi le Chaplin’s World à Corsier-sur-Vevey (Suisse) dont l’actionnaire majoritaire est le groupe d’investissement de Gerard Lopez et Eric Lux, Genii.

Les deux entrepreneurs luxembourgeois ont en 2008 rejoint l’architecte suisse Philippe Meylan et le muséographe québécois Yves Durand qui depuis 2000 cherchaient à développer un musée rendant hommage à l’acteur Charlie Chaplin en son lieu de résidence pour les 25 dernières années de sa vie, de 1952 à 1977.

Genii Capital a apporté «le conseil et le soutien financier qui ont permis de concrétiser le projet de Chaplin’s World», lit-on dans l’ouvrage «Le Manoir de Ban» qui y est dédié.

Le consortium a fait l’acquisition du domaine dès 2008. Il compte 19 pièces sur trois niveaux, un parc de 6 hectares et une forêt de 7,5 hectares. «C’était un peu compliqué au début», commente ce jeudi Eric Dothée qui pilote le projet pour Genii depuis 2010. Les négociations débutées avec la Compagnie des Alpes et sa filiale Grévin dès 2011-2012 se sont allongées à cause de la complexité de l’investissement. L’enveloppe globale pour la rénovation et la mise en valeur du site s’élève à 32 millions de francs suisses (autour de 26 millions d’euros à l’époque), détaille M. Dothée.

Double prix

Un document produit par Genii au «Luxemburger Wort» atteste d’un investissement de cinq millions d’euros pour le groupe luxembourgeois qui détient aujourd’hui 51 % du capital via Genii Corporate Finance (aux côtés de MM. Meylan et Durand, celui-ci étant représenté par une structure offshore). Eric Lux préside le conseil d’administration de la société suisse propriétaire des lieux.

L’exploitation est assurée depuis avril 2016, date de l’ouverture du musée, par Grévin SA en vertu d’un contrat de location d’une durée de 30 ans. La gestion de cet empire du divertissement (stations de ski, Futuroscope, parc Astérix, Walibi, musées Grévin) porte ses fruits. Cette semaine encore, outre le prix muséal rendu par l'académie européenne des musées (liée au Conseil de l’Europe), lequel récompense la qualité, l’accessibilité et l’innovation, les utilisateurs de TripAdvisor ont accordé au Chaplin’s world pour la deuxième année consécutive le titre de «Traveller’s Choice».