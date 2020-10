Le ministre de l’Économie et le président de la Chambre de commerce ont annoncé, mardi, l’ouverture d’un neuvième Luxembourg Trade & Investment Office (LTIO) à Casablanca, au Maroc. L'objectif : soutenir l'internationalisation des entreprises luxembourgeoises.

Économie 1

L'internationalisation, cet «élément de la relance»

Le ministre de l’Économie et le président de la Chambre de commerce ont annoncé, mardi, l’ouverture d’un neuvième Luxembourg Trade & Investment Office (LTIO) à Casablanca, au Maroc. L'objectif : soutenir l'internationalisation des entreprises luxembourgeoises.

(ASdN) - Aider les entreprises luxembourgeoises à se développer à l'international, voilà l'objectif des «Luxembourg Trade & Investment Office». Après Shanghaï, San Francisco ou encore Abu Dhabi, le ministre de l'Economie Franz Fayot (LSAP) et le président de la Chambre de commerce Luc Frieden ont annoncé mardi l'ouverture d'un neuvième bureau à Casablanca au Maroc, mais premier en Afrique.

Ce pays du Maghreb n’a néanmoins pas été choisi au hasard et concrétise l'annonce faite à l'issue de la dernière mission économique en septembre 2019. Le pays est en effet particulièrement intéressant pour les entreprises de logistique en raison du port de Tanger, mais surtout de son «fort potentiel de développement et de coopération existant avec le pays, notamment dans le domaine de l'économie numérique», précise le ministre de l'Economie. Le Maroc fait également office de «hub régional» pour développer ses activités au Maghreb et plus largement, sur tout le continent africain.

Un PIB en chute libre au deuxième trimestre Conséquence directe du confinement, la production de richesses au Luxembourg a reculé de 7,8% au deuxième trimestre 2020 par rapport au deuxième trimestre 2019, selon les données du Statec publiées vendredi.

L'ouverture de ce nouveau bureau a une importance toute particulière en ces temps de pandémie. Evoquant une période «économiquement difficile», Luc Frieden a souligné l'importance de l’internationalisation qui s'avère être, selon lui, «un élément important de la relance». En tant que petit pays, «la prospérité du Luxembourg dépend de nos connexions à l'étranger».

Un guide en ligne

Avec la pandémie sanitaire et la tendance à plus de régionalisme, les exportations luxembourgeoises ont en effet drastiquement chuté. Une baisse «de plus de 20 % au deuxième trimestre», affirme Franz Fayot. En cause, les annulations de foires et expositions qui s'enchaînent. Pourtant, de tels événements pourraient être partiellement compensés en ligne, souligne-t-il.

Pour faciliter la tâche des entreprises et les encourager à utiliser les outils numériques, le ministère a donc publié un guide en ligne sur le marketing numérique. Celui-ci est destiné aux entreprises luxembourgeoises de toutes tailles et conçu pour les aider dans leur stratégie internationale.





Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.