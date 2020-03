Les risques liés à la pandémie ne sont pas assurés en tant que tels. Pourtant les conséquences du confinement, notamment l'annulation de nombreux événements ou les turbulences sur les marchés financiers impactent les principaux assureurs installés au Grand-Duché.

L'inquiétude grandit chez les assureurs

Les risques liés à la pandémie ne sont pas assurés en tant que tels. Pourtant les conséquences du confinement, notamment l'annulation de nombreux événements ou les turbulences sur les marchés financiers impactent les principaux assureurs installés au Grand-Duché.

(ota avec mm) - Les assureurs n'échappent évidemment pas à la crise. La réduction des activités économiques et les turbulences sur les marchés financiers vont bien laisser des traces. Certes, tout le monde n'est pas concerné de la même manière, «mais personne n'est épargné», explique au Luxemburger Wort Marc Hengen, le directeur général de l'association luxembourgeoise des assurances (ACA).

Pour autant, le secteur ne s'expose pas complètement à l'ampleur inédite de la crise sanitaire car le cas d'une pandémie mondiale n'est pas couvert par les assureurs. «Les assurances contre les pertes d'exploitation en cas de pandémie ne peuvent pas être proposées par les compagnies d'assurance car, tout comme dans le cas d'un accident nucléaire ou d'une guerre, elles touchent simultanément toutes les entreprises assurées», explique Marc Lauer, PDG du groupe Foyer. En d'autres termes, dans pareil cas, le principe de mutualisation qui sous-tend l'assurance ne fonctionnerait plus.

«La perte de revenus n'est couverte que dans la mesure où elle résulte d'un sinistre assuré», explique Pit Hentgen de Lalux. En cas d'incendie par exemple. Dans la pratique, les polices d'assurance dites «non-damage-business-interruption», qui pourraient compenser les pertes causées par les fermetures d'usines officiellement ordonnées par l'Etat, ne sont pratiquement jamais souscrites.

Si les assureurs ne couvrent pas la pandémie, ils n'en sont pas moins affectés. Ainsi, les compagnies qui ont fui le Brexit pour s'installer au Luxembourg sont dans l'attente. A l'instar de Tokyo Marine et Hiscox, propriétés de la Lloyd's of London qui exercent en général dans l'assurance d'événements sportifs.

Autant dire que leur activité est aujourd'hui proche de zéro. En effet, tous les grands événements tels que la Coupe d'Europe de football ou les Jeux olympiques, mais aussi les plus petites compétitions ont été annulés. Ceci étant, «il est encore trop tôt pour dire quelles seront les conséquences», expliquent les responsables de Hiscox.

Le groupe Foyer constate également «un déclin actuel (...) dans tous nos domaines d'activité». Cependant, l'assureur reste confiant malgré les turbulences des marchés boursiers observées ces derniers jours. Selon Marc Lauer, «Foyer détient plus de deux fois plus de capitaux propres que ce qu'exige la loi».

Du côté de la Bâloise, les fluctuations boursières se font aussi sentir. «Comme tous les autres prestataires de services financiers et compagnies d'assurance, l'action de la Bâloise n'a pas été épargnée et a subi des pertes. Les placements de capitaux du groupe sont également affectés». Toutefois, en raison d'un quota d'actions relativement faible et de la mise en place d'une couverture des actions, l'effet serait gérable pour la compagnie.

En revanche, les assureurs de crédit commercial risquent de devoir sortir leur chéquier plus souvent. Ils compensent en effet les pertes des entreprises si les clients ne paient pas les produits fournis. Une situation potentiellement risquée en cas d'augmentation du nombre de faillites.

