(lc ) - Les biens immobiliers continuent toujours et encore de se renchérir. Malgré un nombre plus important de biens mis sur le marché, les prix ont augmenté de 4,3% pour les appartements entre juin 2016 et juin 2017. La hausse atteint même 8% pour les maisons. Il faut compter en moyenne 743.307 euros pour acheter une maison et 482.496 euros pour un appartement, selon les chiffres publiés en octobre dernier par l'Observatoire de l'habitat.

Le prix des appartements a dépassé en 2017 la barre des 5.700 euros le m2. Un prix qui ne constitue qu'une moyenne qui varie en fonction de la taille et de la localisation du bien.

Vous retrouverez ci-dessous les évolutions des prix de vente des appartements neufs et anciens commune par commune.

Ces cartes ne prennent en compte que les communes qui ont enregistré au moins dix ventes d'appartement dans l'année. Les 53 communes mentionnées sur les cartes concentrent 93% des ventes d’appartements existants (ou anciens) et 96% des ventes en futur état d'achèvement (ou neufs) au Grand-Duché sur la période étudiée.

Si Luxembourg-ville reste la commune la plus onéreuse pour l'achat d'un appartement ancien, avec 6.928 euros en moyenne, c'est Strassen qui affiche les prix au m2 les plus importants pour les ventes d'appartement neufs avec 8.018 euros en moyenne.

La transaction la plus élevée enregistrée reste toutefois dans la capitale, avec un prix de 9.936 euros le mètre carré. La barre des 10.000 euros le m2 n'est donc plus très loin.