L'inflation s'est redressée en 2017 au Luxembourg

(ChB) - L'Observatoire de la formation des prix a présenté son rapport semestriel comprenant:

une analyse de l’évolution de l’inflation au Luxembourg,



une comparaison de l’inflation avec les pays voisins,



une analyse de l’évolution des prix administrés pour l’année 2017.



L’inflation s’est considérablement redressée en 2017 avec un taux moyen de 1,73% (contre 0,29% en 2016). Cette hausse s’explique par l’évolution des produits pétroliers qui ont augmenté de 7,6% par rapport à 2016.

En octobre 2017, une réforme des chèques-services accueil est entrée en vigueur, avec comme changement majeur l’introduction d’un programme d’éducation plurilingue gratuit de 20 heures hebdomadaires pendant 46 semaines par année.

Ce changement a eu comme conséquence une baisse moyenne des tarifs de 18,5% de la position «crèches, foyers de jour pour enfants» de l’indice des prix à la consommation national (IPCN).

À l’inverse, les prix des services étant sensibles au mécanisme de l’indexation, en 2017 on a assisté à une hausse des tarifs des soins de santé ainsi que, par exemple, des maisons de retraite et des salons de coiffure.



Par rapport aux pays voisins, l'inflation luxembourgeoise était quasi identique à celle de l’UE et de l’Allemagne pour l’année 2017, et au-dessus de celle de la France. La Belgique affiche un taux d’inflation plus élevé suite à la hausse de plusieurs prix administrés comme l’électricité et les taxes communales.