L'inflation s'est poursuivie en novembre

Le mois dernier, les prix ont vu leur tendance aussière se confirmer, gagnant 0,7% depuis octobre. Une augmentation principalement portée par la montée des prix des carburants.

Depuis quelques semaines, les prix à la pompe baisse. Mais le mois dernier, ce mouvement n'en était qu'à ses balbutiements et à la hausse des prix du sans-plomb, diesel et fuel domestique a pesé lourd dans l'inflation constatée pour novembre 2021. Ainsi, selon le Statec, les carburants auraient pris de l'ordre de 6,4% en quatre semaines...

Voilà qui a pesé lourd dans le budget des consommateurs, qui en ce onzième mois de l'année, auront vu les prix grimper de dans leur ensemble de 0,7%. Sans cette poursuite de la flambée des prix en stations-service, l'inflation aurait pu être contenue à 0,3%, soulignent au passage les analystes.

Mais si le montant de la facture de mazout domestique a pu grimper de 3% depuis octobre (et de 101% en un an!), ce n'est rien comparé au prix du gaz de ville. Celui-ci a pris 16,7% de plus d'un mois à l'autre. L'énergie constituant une dépense supérieure à ce que les ménages luxembourgeois ont l'habitude de payer, le gouvernement a prévu de revaloriser (au 1er janvier 2022) l'allocation de vie chère pour amortir l'impact de cette grimpée des tarifs concernant aussi bien gaz qu'électricité d'ailleurs.

Les coiffeurs plus chers

Parmi les (nombreuses) augmentations relevées, le Statec évoquent tout autant le prix des billets d'avion (+3,8% en comparaison avec octobre), les mensualités des crèches (+2,1%), mais aussi les étiquettes de certains produits alimentaires comme la farine (+3,5%), le poisson frais (+2%) ou le pain (+2%) ont gagné quelques euros. Les prestations en salon de coiffure pour des soins esthétiques figurent aussi dans la liste des

Au rang des diminutions, une des principales bonnes nouvelles provient des tarifs de l'électroménager dit brun (type téléviseurs) qui ont chuté de 2,1%, contre -1,9% pour l'électroménager blanc (sèche-linge, lave-vaisselle, etc). Un contrecoup de promotions et du Black Friday sans doute. Fruits de mer frais (-3,9%), pommes de terre (-1,9%) mais aussi viande séchée, salée ou fumée (-0.8%) ont vu leur montant se restreindre. Tout comme les eaux minérales d'ailleurs (-2,1%).

