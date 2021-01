En décembre, les prix ont légèrement augmenté. Le Statec révise ainsi son taux d'inflation de 0,3% par rapport au mois précédent. Une tendance qui s'explique notamment par une hausse des prix des produits pétroliers et des voyages.

L'inflation repart timidement à la hausse

(ASdN) - Après une baisse en novembre, l'inflation repart à la hausse. En décembre, les ménages ont ainsi vu leur facture globale augmenter de 0,3%. Mais à en croire le Statec, l'impact serait néanmoins bien plus important pour les automobilistes.

Pour le dernier mois de l'année, les adeptes de la voiture ont en effet dû mettre davantage la main à la poche. En moyenne, ils ont en effet payé 1,6% de plus pour un litre d'essence, et jusqu'à 4,3% de plus pour un litre de diesel. Des chiffres toutefois à relativiser puisqu'en comparaison à la même période un an auparavant, les prix des produits dérivés de l'or noir ont chuté de 14,8%.

Avec les vacances scolaires, les prix des billets d'avion se sont par ailleurs envolés. Par rapport à novembre, leur prix a augmenté de 22,4%. Pour les voyages à forfait, le décollage est plus limité avec une augmentation de 6,1%.

A la caisse du supermarché, le constat est en revanche plus mitigé. En l'espace d'un mois, les prix des produits alimentaires ont baissé de 0,8%, notamment pour ce qui est des fruits et légumes frais (-4,7 et -5,7%), de la confiture et le miel (-4,4%) ou encore des boissons alcoolisées (0,6%). En revanche, la volaille a augmenté de 1,6%. Les petits-déjeuners pèsent également plus lourd dans la balance avec une hausse de 4% des céréales.

Compte tenu de l'évolution des prix, le Statec révise le taux d'inflation pour l'année 2020 à la hausse. En moyenne, celui-ci s'élève donc désormais à 0,6% sur un an. Si cette augmentation n'entraîne pas d'index, ce dernier s'en rapproche néanmoins. Ce qui n'a toutefois pas empêché, en début d'année, l'augmentation du revenu social minimum, de l'allocation de vie chère (+10%) et du REVIS.

