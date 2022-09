Le renchérissement a de nouveau été entraîné par la forte hausse des prix de l'énergie. La hausse des prix des produits alimentaires et des boissons s'est également accélérée.

L'inflation en zone euro atteint un niveau record de 9,1%

(m. m. avec DPA) - Par rapport au même mois de l'année précédente, les prix à la consommation ont augmenté de 9,1%.

Jusqu'à 5 indexations en 10 mois dans le pire des scénarios Avec l'emballement récent des prix sur les marchés de l'énergie, le Statec a dû revoir ses prévisions d'inflation à la hausse. Un pic devrait être atteint en janvier 2023.

Les résultats provisoires, dévoilés fin août, ont ainsi confirmé ce que les économistes avaient prévu. Le taux d'août est le plus élevé depuis l'introduction de l'euro en tant que monnaie scripturale en 1999. Le mois précédent, les prix à la consommation avaient augmenté de 8,9%.

Le renchérissement a de nouveau été entraîné par la forte hausse des prix de l'énergie, qui ont augmenté de 38,6% par rapport au même mois de l'année dernière. La hausse était toutefois un peu plus faible que le mois précédent.

Un bond de 10,6%

En revanche, la hausse des prix des produits alimentaires et des boissons s'est accélérée, avec une augmentation de 10,6% par rapport à l'année précédente. Les prix des biens industriels et des services ont également augmenté plus fortement.

L'inflation de base, qui ne tient pas compte des prix particulièrement fluctuants de l'énergie, des produits alimentaires et des boissons, est passée de 4 à 4,3%.

Les taux d'inflation les plus élevés de la zone monétaire ont à nouveau été enregistrés dans les trois pays baltes, avec plus de 20%. En Estonie, par exemple, le taux d'inflation annuel a atteint 25,2 %.

La France a le taux le plus bas

En Allemagne, le taux d'inflation calculé selon les normes européennes s'élevait à 8,8 %. En Belgique, le taux a grimpé à 9,4% en août, du jamais-vu depuis 1976. Avec 6,6%, la France a, quant à elle, le taux d'inflation le plus bas de la zone euro. Au Luxembourg, ce taux a atteint 6,8% en août. Selon les dernières prévisions du Statec publiées ce jeudi, un pic à 8,7% devrait être atteint au Grand-Duché en janvier prochain.

Par rapport au mois précédent, les prix à la consommation dans la zone euro ont augmenté de 0,6% en août. La première estimation indiquait une hausse de 0,5%.

La Banque centrale européenne (BCE) vise un taux d'inflation de 2% à moyen terme. Après de longues hésitations, la BCE avait commencé à relever ses taux d'intérêt. La dernière hausse de ses taux directeurs remonte au 8 septembre, avec une augmentation de 0,75 point de pourcentage. Il s'agissait de la plus forte hausse de taux depuis l'introduction de l'euro.

