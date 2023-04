Le taux annuel d'inflation passe de 4,3% à 3,6%. Ce taux est principalement alimenté par les prix de l'alimentation, qui enregistrent une hausse de 1,4% en l'espace d'un mois.

Indice des prix à la consommation

L'inflation en baisse, les prix alimentaires s'envolent toujours

Mélodie MOUZON Le taux annuel d'inflation passe de 4,3% à 3,6%. Ce taux est principalement alimenté par les prix de l'alimentation, qui enregistrent une hausse de 1,4% en l'espace d'un mois.

Accalmie sur le front de l'inflation. Depuis le début de l'année, on observe une tendance à la baisse à ce niveau. Le taux annuel d’inflation se fixe désormais à 3.6%, contre 4.3% un mois plus tôt, selon le dernier indice des prix à la consommation national, calculé par le Statec.

Si l'inflation diminue, l'indice, lui, se redresse légèrement en mars, de 0,3% par rapport à février. Cela s'explique principalement «par un renchérissement des prix de l’alimentation», comme le souligne le Satec.

Les prix alimentaires ne cessent de battre des records. En un an, ils ont bondi de 13,7%. Ce sont les légumes frais (+28,5%) et le beurre (+27,5%) qui ont le plus augmenté ces 12 derniers mois. Le Statec expliquait dans sa dernière note de conjoncture fin mars que cette flambée des prix à la consommation de l'alimentation était le résultat de la répercussion retardée de l'envolée des prix de l'énergie ainsi que des matières premières agricoles et industrielles.

En comparaison mensuelle, les prix de l'alimentation gagnent 1,4%. Les plus fortes hausses concernent les légumes frais (+3,6%), la viande de porc (+3,2%), l'huile d'olive (+3,1%) et les fruits frais (+2,4%). Les pâtes alimentaires, le couscous et les fruits de mer surgelés se sont quant à eux repliés par rapport à février (-1,6%).

Les produits pétroliers moins chers

Les produits pétroliers quant à eux ont perdu 0,7% par rapport au mois de février. Les ménages ayant une cuve à mazout ont déboursé 0,8% de moins pour remplir celle-ci. A la pompe, le prix du diesel a reculé de 1,5% en mars par rapport à février et le litre d'essence, de 0,8%. Les prix des produits dérivés de l'or noir sont inférieurs de 11,4% par rapport à mars 2022, qui avait vu une envolée exceptionnelle des prix des produits dérivés de l'or noir avec le début de la guerre en Ukraine.

L'inflation est également influencée par la poussée des prix des services, qui continuent à augmenter. La note de restaurant continue de s'alourdir (+0,6%), tout comme la facture pour les crèches et les foyers de jour pour enfants (+2,2%). Réserver un voyage à forfait a coûté 1,8% de plus en mars.

Le résultat général à la baisse est dû aux mouvements saisonniers des prix. Ainsi, les fleurs de coupe coûtent 9,7% de moins qu'en février, mois de la Saint-Valentin. Les articles de ménages non durables, comme les éponges et le papier essuie-tout, diminuent également.

Des perspectives de consommation faibles

Le Statec a par ailleurs constaté que les ménages ont moins consommé fin de l'année dernière, notamment au niveau des services, ce qui a impacté les résultats des enseignes du commerce de détail. Les perspectives en matière de consommation demeurent faibles en ce début d'année. Un repli également perceptible au niveau de la zone euro pour une majorité d'Etats membres.

Rappelons qu'après l'indexation des salaires de ce mois d'avril, l'institut national de statistiques anticipe la prochaine tranche au quatrième trimestre 2023, à laquelle s'ajouterait un nouvel index au quatrième trimestre 2024.



