Au Luxembourg, le marché du travail est, tout comme en zone euro, lentement, mais graduellement en train de perdre en dynamisme, et ces tendances devraient perdurer sur les prochains trimestres.

Économie 5 min.

Note de conjoncture du Statec

L'inflation commence à s'essouffler au Luxembourg

Simon MARTIN Au Luxembourg, le marché du travail est, tout comme en zone euro, lentement, mais graduellement en train de perdre en dynamisme, et ces tendances devraient perdurer sur les prochains trimestres.

Si le Luxembourg devrait finalement échapper à la récession, les conséquences de la hausse des prix de l'énergie et de l'inflation globale risquent de se faire ressentir encore pendant plusieurs mois. Néanmoins, cette augmentation folle des prix tend à s'essouffler. C'est ce qui ressort de la dernière note de conjoncture du Statec.

Construction de logements: le signal d'alarme est tiré La Chambre des métiers et la Fédération des artisans estiment que la production de logements va diminuer de 1.500 unités en 2023. Face à cette crise, elles en appellent au gouvernement et proposent six mesures temporaires.

En effet, l'inflation au Luxembourg est passée légèrement en dessous de la barre des 6% pour la première fois depuis février 2022, avec 5,9% en novembre 2022. Pour rappel, cette même donnée était de 6,9% en octobre dernier. «Ce recul s'explique principalement par la diminution des prix des produits pétroliers (-4,8% en un mois) ainsi que des voyages à forfaits (-26,7%)», détaille le Statec.

Une première bonne nouvelle qui s'est également fait ressentir dans la zone euro ainsi qu'aux Etats-Unis et au Royaume-Uni. «Si ces premiers signes d'essoufflement sont confirmés au cours des prochains mois aux Etats-Unis, il est possible que la réserve fédérale décide de diminuer l'intensité et/ou la fréquence des relèvements des taux directeurs. Un resserrement monétaire moins rapide aux Etats-Unis favoriserait le cours de l'euro. Cela contribuerait à diminuer les prix importés en zone euro et par conséquent freinerait davantage l'inflation au Luxembourg».

Perte de dynamisme du marché du travail

Pas de quoi se réjouir sur d'autres points cela dit. Et pour cause, le Statec alarme sur une perte de dynamisme du marché du travail luxembourgeois et ce, au moment même où l'ADEM connaît une explosion d'offres vacantes. Pas pour longtemps cela dit, à en croire l'institut de statistiques. «Si les créations d'emplois restent relativement élevées au Luxembourg à la fin de 2022, elles sont clairement entrées dans une phase de ralentissement. Ce mouvement fait écho à la dégradation des perspectives d'emploi des entreprises, qui tendent à se détériorer depuis le début de l'année et ce, pour l'ensemble des branches d'activité», peut-on notamment lire.

Ainsi, cette situation devrait se poursuivre l'année prochaine, avec une croissance de l'emploi de 2,3% sur un an, après une augmentation de 3,4% en 2022.

L'inflation a atteint 10,1% en novembre dans la zone euro Bien que légèrement revu en hausse, le chiffre de novembre confirme la première baisse de cet indicateur en près d'un an et demi, grâce à une accalmie sur les tarifs de l'énergie.

Sur les derniers mois, ce sont surtout les services aux entreprises, l'Horeca, la construction et les services d'information et de communication qui ont contribué au ralentissement de l'emploi. «Le commerce est la seule branche qui voit ses effectifs accélérer sur la fin de l'année. Les services aux entreprises restent toutefois toujours les principaux recruteurs, suivis de la santé et action sociale, du secteur financier, de l'administration publique et de l'enseignement», note le Statec.

La hausse du chômage devrait rester contenue, alors que celui-ci reste stable pour le moment. Le Statec prévoit une remontée du chômage à 5,1% de la population active pour l'année prochaine, après 4,8% en moyenne en 2022.

Rayon bonnes nouvelles, le PIB luxembourgeois a nettement rebondi au 3e trimestre avec une augmentation de 1,1% sur cette période, une évolution qui tranche avec le ralentissement observé en zone euro sur la même période. Néanmoins, cette remontée doit beaucoup à la bonne performance du secteur financier. «Sur base de ces résultats, l'acquis de croissance pour 2022 atteint 2.2% à la fin du 3e trimestre. Pour atteindre ce résultat, il faudrait néanmoins que le PIB se stabilise, ce qui est loin d'être certain vu la mauvaise orientation des indicateurs conjoncturels déjà disponibles.»

Retournement des prix industriels au Luxembourg

Quid de la situation dans l'industrie? Les prix à la production hors énergie montrent les premiers signes de retournement au Grand-Duché, après un pic en juin 2022. Ce revirement résulte principalement des biens intermédiaires qui ont connu une baisse de 3% entre juin et octobre 2022.

Le budget de l'État pour 2023 est voté Le budget 2023 a été adopté jeudi avec les voix des partis de la majorité. En voici à nouveau les chiffres clés.

Au niveau des produits, les prix des biens sidérurgiques ainsi que ceux des métaux non ferreux ont connu les baisses les plus significatives. «Certains prix, néanmoins, suivent encore un mouvement ascendant, notamment ceux liés aux matières premières agricoles comme les produits alimentaires et textiles.»

Globalement, le Statec prévoit pour 2023 une croissance du CSM (coût salarial moyen) de 5,6%, ce qui serait légèrement supérieur à la hausse prévue pour la zone euro. Au Luxembourg, la progression du CSM ralentit dans toutes les branches au troisième trimestre, à l'exception des services d'information et communication. Le ralentissement le plus fort s'observe dans l'Horeca et dans les transports.

Le retour du tourisme à la pompe?

Enfin, les ventes de carburants demeurent inférieures à leur niveau pré-pandémie. Cette baisse est due aux ventes de diesel alors que les ventes d'essence ont augmenté par rapport à 2021. «La part du diesel dans les ventes de carburants a reculé en conséquence de 83% en 2020 à moins de 75% ces derniers mois».

Ce recul des ventes de diesel s'explique principalement par les mesures sur les prix mises en place notamment en France, plus favorables qu'au Luxembourg.

Avec la fin des subsides belges et la levée graduelle des mesures françaises à partir du mois de novembre, les prix à la pompe au Luxembourg regagnent progressivement de l'attractivité. Cela a déjà engendré un rebond des ventes de diesel en novembre, qui devrait s'intensifier en 2023. Les prix professionnels luxembourgeois, français et belges devraient alors se situer à des niveaux comparables dès le mois de janvier.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.