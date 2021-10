Salaires, pensions et traitements des fonctionnaires augmenteront de 2,5% au Luxembourg à compter de la fin de ce dixième mois de l'année.

L'index déclenché dès ce mois d'octobre

Patrick JACQUEMOT Salaires, pensions et traitements des fonctionnaires augmenteront de 2,5% au Luxembourg à compter de la fin de ce dixième mois de l'année.

Le dernier déclenchement de l'index remontait à moins de deux ans, décembre 2019 avec application au 1er janvier 2020. Mais, vendredi, le Statec a annoncé que l'indice des prix avait maintenant atteint la cote impliquant une nouvelle hausse automatique de l'ensemble des rémunérations des salariés et retraités luxembourgeois pour octobre. Il s'agit là de la 7ème hausse imposée par l'inflation nationale en dix ans.

Pour mémoire, ce mécanisme a fait son apparition au Luxembourg en 1921, via une clause d’indexation introduite pour les traitements et pensions des agents des chemins de fer et des fonctionnaires de l’État. Mais le caractère automatique a parfois connu des dérogations.

Ce fut notamment le cas à la suite de la forte inflation engendrée par les deux chocs pétroliers. L'Etat choisissant alors de limiter le nombre de tranches déclenchées par année (en 1981, 1982, 1983 et 1984). A nouveau, à partir de 2006, plusieurs décalages de l’ajustement ont été décidés. Là encore en raison de la forte augmentation du prix du pétrole.

Plus proche d'aujourd'hui, le système d’indexation a été modulé pour l’année 2011 mais aussi 2012, 2013 et 2014. Un choix fait dans le cadre de la mise en place d'un plan d’assainissement budgétaire et de compétitivité.

Vendredi matin, le ministre de l'Economie luxembourgeois a immédiatement commenté le déclenchement de l'index. Le ministre socialiste soulignant que «l'augmentation des salaires de 2,5% au 1er octobre vise à préserver le pouvoir d’achat des salariés. C’est un mécanisme garant de notre paix sociale».

L’indexation des salaires est confirmée. Liée à l’évolution du coût de la vie, l’augmentation des salaires de 2,5% au 1er octobre vise à préserver le pouvoir d’achat des salariés. C’est un mécanisme garant de notre paix sociale. https://t.co/UQT3xpjmEa — Franz Fayot (@FranzFayot) October 1, 2021





