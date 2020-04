Le ministre du Travail «n'a rien contre les indépendants». Mais Dan Kersch (LSAP) pense toujours que le chômage partiel n'est pas l'outil adéquat pour les aider. Qu'importe, ils en ont besoin, rétorque le patron des artisans.

«L'indépendant doit percevoir 80% de ses revenus»

(MF) – Face à la crise du coronavirus que combat le Luxembourg depuis plus de cinq semaines et les chiffres du chômage qui grimpent, nombre des quelque 21.000 indépendants que compte le Luxembourg, sont inquiets pour leur avenir. Ils ne peuvent prétendre au chômage partiel. «Cet instrument n'est pas le bon pour aider les indépendants» a, de nouveau, martelé Dan Kersch (LSAP) au micro de RTL, ce mardi.

Le ministre du Travail a expliqué que les articles 511 et 525 de la loi sur le chômage partiel «disent que si l'on veut toucher le chômage, respectivement le chômage partiel, il faut renoncer à son statut d'indépendant. Et c'est précisément ce que nous ne voulons pas! Nous voulons que les indépendants puissent poursuivre leurs activités et pour cela il est extrêmement important que nous les soutenions par tous les moyens à disposition».

Face à lui, Michel Reckinger, président de la fédération des artisans et déjà coauteur d'une lettre ouverte de protestation sur l'obstruction du ministre Kersch, n'est pas du même avis. Il rappelle que suite à la crise sanitaire, le règlement grand-ducal pour le chômage a été simplifié et le cas de force majeur introduit mais «les indépendants ont été oubliés». Et cela «en toute conscience !», selon lui.

«Vous auriez aussi pu soutenir les indépendants via le chômage partiel», lance ainsi Michel Reckinger au ministre, avant de déballer sa revendication de patron des artisans. «L'indépendant doit aussi percevoir 80% de la moyenne de ses revenus annuels avec un plafond fixé à 2,5 fois le salaire social minimum». Et il ajoute: «Que ça vienne par Dan Kersch et le chômage partiel ou Lex Delles, via une autre aide, nous importe peu en fin de compte. L'important c'est d'aider les indépendants».

Les 21.000 indépendants au Luxembourg «paient tous leurs impôts et leurs cotisations. Et 18.000 d'entre eux sont sous le plafond cotisable de cinq fois le salaire social minimum. Et la moitié de ceux-là, gagnent 4.000 euros bruts ou moins et n'ont assurément pas de Ferrari dans leur garage», pose le président de la fédération des artisans. Un argument avancé pour souligner clairement que tous les indépendants ne sont pas des nantis, comme avait pu le laisser croire de récents propos de Dan Kersch.

«Je ne suis assurément pas contre les indépendants, bien au contraire. Nous avons besoin d'eux pour faire tourner notre économie», a dit par deux fois le ministre du Travail. Avant d'expliquer que son but est d'aider «de manière ciblée afin d'aider le plus ceux qui ont le moins».

Mais son rôle est aussi de veiller que les moyens du Fonds de l'Emploi puissent aussi bien «permettre aux entreprises de survivre que d'éviter une explosion du chômage». D'autant que le taux de chômage est passé, en un mois, de 5,5% à 6,1% de la population active.

Après un premier jet d'aides (460 millions ont été versés à ce jour), le gouvernement planche dans une deuxième étape sur la manière de venir en aide aux entreprises. «Pas plus tard que lundi cinq ministres se sont retrouvés pour voir comment donner de nouvelles aides par secteur mais c'est trop tôt pour en parler», glisse Dan Kersch en livrant juste l'amorce d'une réponse aux indépendants.

