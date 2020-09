L'immobilier donne des sueurs froides à la CSSF

Avec des emprunts qui représentent, en moyenne, trois quarts du prix global d'une acquisition, les ménages du Grand-Duché se retrouvent exposés à toute fluctuation du marché, selon le gendarme de la Place. Des données qui ne concernent que 2019, et qui excluent donc les effets de la pandémie.

Publié vendredi dernier, le rapport annuel de la CSSF donne à la question immobilière au Grand-Duché une nouvelle dimension. Il comporte, pour la première fois, des données inédites sur le marché de l'immobilier. En l'occurrence celles liées au poids des crédits dédiés à l'acquisition d'un bien dans le budget des ménages. Détaillée dans une série de nouveaux indicateurs issus des recommandations du comité européen du risque systémique, la question immobilière au Grand-Duché prend ainsi une nouvelle dimension.

Ainsi, en 2019, le taux d'emprunt des ménages, à savoir le ratio entre le prêt accordé et la valeur du bien acquis, s'établissait à «environ 75%» en moyenne. Autrement dit, «les ménages ont emprunté trois quarts du prix total d'acquisition de leur nouvelle propriété», précise le gendarme de la place financière. Tendance à la hausse, puisque «le ratio prêt-valeur était supérieur à 90% pour environ un tiers des nouveaux crédits», précise la CSSF en indiquant que le volume total des nouveaux crédits accordés par les banques luxembourgeoises a atteint 3,1 milliards d'euros au second semestre 2019.

A noter que si la majorité des nouveaux crédits (52%) accordés l'ont été sur base de taux variables, les prêts à taux fixe ont séduit de plus en plus. Et ce, dans un contexte marqué par le besoin de plus en plus grand de sécurité financière pour les futurs propriétaires. Une donnée qui devrait prendre encore plus d'ampleur à l'avenir, en lien avec la menace qui plane sur des milliers d'emplois en raison de l'impact de la pandémie de covid-19 sur l'économie.

Un risque que Pierre Gramegna (DP), ministre des Finances, devrait aborder au sein du Comité du risque systémique, instance officiellement chargée de «contribuer au maintien de la stabilité du système financier national». Selon nos confrères de Reporter, l'entité qui réunit les plus hauts représentants du ministère des Finances, de la Banque centrale de Luxembourg, de la CSSF et du Commissariat aux assurances doit se réunir à huis clos lundi prochain. Il pourrait alors ressortir de cette réunion une série de recommandations visant à resserrer les conditions d'octroi des prêts accordés par les banques de la Place.

Pour mémoire, la hausse des prix de l'immobilier au Grand-Duché figure largement au-dessus de la moyenne européenne, puisqu'atteignant 14% au premier semestre 2020. Contre 5,5% au niveau de l'UE, selon les dernières données Eurostat disponibles. Un phénomène qui pousse certains à s'interroger sur ses origines, puisque la croissance observée au cours des trois dernières années «n'est pas justifiée par les seuls fondamentaux de l'économie».



