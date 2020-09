L'immobilier de bureaux s'en tire bien

Avec 117.568 m2 nouvellement acquis, le secteur n'a pas à se plaindre du premier semestre 2020. Mais le chiffre pourrait cacher un marché plus timide dans les mois à venir.

Économie 5 min.

Avec 117.568 m2 nouvellement acquis, le secteur n'a pas à se plaindre du premier semestre 2020. Mais le chiffre pourrait cacher un marché plus timide dans les mois à venir.

Les grues tournent à nouveau dans le ciel luxembourgeois. Il est vrai qu'après avoir été à l'arrêt pendant six semaines, les chantiers de construction ont été la première activité à reprendre post-confinement. Et l'activité ne manque pas puisque sur les quelque 578.230 m² de projets en cours et liés à l'immobilier de bureaux, 44% doivent être achevés pour 2021. Ainsi, l'année à venir pourrait bien constituer une année record en termes d'achèvements.

Seulement, la crise covid toujours en cours oblige à la prudence. Si le calendrier des constructions reste bien chargé pour les mois à venir, quid des ventes et locations de bureaux? Pour le premier semestre, en tout cas, JLL (société experte en gestion immobilière) dresse un bilan «loin d'être décevant». Ainsi, dans son rapport semestriel, JLL assure qu'en six mois, un total de 117.568 m² d'espaces de bureaux ont été négociés, dont 72.000 m² juste entre mars et juin (en pleine crise sanitaire donc).

L'immobilier de bureaux affiche (presque) complet 2019 restera une année «exceptionnelle» tant pour le taux d'occupation que la commercialisation de surfaces destinées à accueillir des bureaux pour des privés comme des institutionnels. Un phénomène accentué par la montée en puissance des espaces de co-working.

A analyser les transactions, le bureau spécialisé dans l'immobilier de bureau estime que 63 % du volume des transactions des six premiers mois de l'année ont concerné des propriétés de moins d'un an.

Mais sur les quelque 54.000 m2 livrés depuis le 1er janvier dernier, 78% étaient déjà réservés avant l'épidémie. A l'exemple de la deuxième aile du projet L'Altitude à Leudelange (5.822 m²), de l'immeuble Zenit à côté du futur Hôtel des Postes (12.000 m²) ou encore du projet mixte de l'Office Boutique Hotel (incluant le Mama Shelter) au Kirchberg. Là, 60% des 10.722 m² bientôt livrés sont d'ores et déjà préloués à Pictet & Cie Europe.

Le quartier de la Cloche d'Or réussit lui aussi à tirer son épingle du jeu. Intesa San Paolo a lancé la construction de son nouveau siège. La banque regroupera sur 10.500 m2 tous ses services. A quelques pas de là, la société de conseil en ingénierie Schroeder & Associés a acquis une participation de 8.000 m² en cours de construction à Kockelscheuer. Là encore, ces deux transactions ont été décidées avant le lockdown. En six mois, le district a compté dix transactions, soit trois fois plus que lors du premier semestre 2019.

JLL constate également la bonne tenue du marché en centre-ville. A lui seul, le ''business district'' a concentré 17% des opérations immobilières de bureaux du début d'année. Avec notamment l'attractivité confirmée de l'immeuble Zenit Royal qui verra 12.000 m2 se répartir entre la Banque de Chine, Spaces (location d'espaces de coworking) et BGL BNP Paribas.

Géographiquement, 54% du volume total en construction ou en rénovation se situent dans le quartier des affaires, au Kirchberg donc. Même si les 42.000 actifs habituellement accueillis sont loin d'être revenus dans leurs bureaux, les ouvriers du secteur de la construction eux sont bien là. Il est vrai que les plus grands projets en cours dans la capitale sont là : le nouvel édifice Konrad Adenauer II de la Commission européenne, le Parlement (près de 200.000 m² en deux) ainsi que le bâtiment Jean Monnet II toujours pour la Commission européenne (environ 95.000 m²). D'ici peu, hommes et engins se lanceront également dans l'extension de la Banque européenne d'investissement (65.000 m² supplémentaires).



Encore dix ans de chantiers pour la Cloche d'Or Les promoteurs du nouveau quartier du sud de la capitale n'en sont qu'à mi-chemin. Mais que de changements depuis 2012 sur le Ban de Gasperich, et que de constructions encore à venir.

Mais le quartier de la Gare connait lui aussi une forte croissance immobilière, avec 19% du total des projets en cours. Entre les travaux autour de l'ancien bâtiment de la CNS ou du futur siège de Post, le parc de bureaux dans ce secteur devrait augmenter de 25% en moins de quatre ans, rappelle également JLL. La proximité de l'accès au réseau CFL et l'arrivée du tram pour fin 2020 constituant deux atouts majeurs dans l'attractivité de ce territoire en plein essor.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.