La Fédération des cafetiers et restaurateurs luxembourgeois supplie le gouvernement de savoir quelle décision il va prendre sur une éventuelle réouverture des établissements. La profession aurait alors moins de deux semaines pour tout (bien) organiser.

L'Horesca pressé de remettre le couvert

(pj) Le 14 mars approche, et avec lui la possible levée de certaines règles sanitaires. A commencer par la fin de fermeture pour les bars et restaurants du pays. Et visiblement du côté de la Fédération professionnelle l'impatience gagne. Ainsi, jeudi, l'Horesca a-t-elle adressé un message au gouvernement lui signifiant qu'il était temps de faire savoir aux acteurs du secteur à quelle sauce ils allaient être croqués d'ici dix jours. Dix jours, tout juste le temps pour se préparer à cette réouverture tant espérée.

Récemment déjà, l'Horesca avait signifié aux dirigeants son insatisfaction à voir les uns et les autres pique-niquer librement dans parcs et lieux publics alors que l'exploitation des terrasses restait prohibée. Rien n'y avait fait et les ministres en charge du dossier, Lex Delles et Franz Fayot, n'avaient pas donné suite. Résultat, «la communication attendue du gouvernement se fait attendre», estime le secrétaire général de la Fédération. Un «manque de transparence» qui fait monter la moutarde au nez des cafetiers et restaurateurs à l'arrêt depuis novembre.

Après avoir mené plusieurs manifestations dans la capitale, la profession bout toujours. «La situation sanitaire s’aggrave tout en laissant nos établissements fermés, donc nous ne sommes pas la cause de l'épidémie.» Et puis avec le retour des beaux jours, l'Horesca note que «les gens en ont marre d’être restreints dans leur vie sociale et qu’ils ne respectent plus les gestes barrières nécessaires à combattre cette pandémie».

D'où son appel renouvelé à «procéder à une ouverture au moins progressive (terrasses) du secteur». A charge alors pour les serveurs à veiller à un meilleur respect des règles sanitaires autour des tables. Une mesure que sept autres Etats européens ont d'ailleurs déjà adoptée.

Deux exceptions Non, tous les services de restauration luxembourgeois ne sont pas à l'arrêt. Restent encore en activité les cantines scolaires et les restaurants universitaires. Ces derniers étant d'ailleurs d'autant plus appréciés que la situation financière de certains étudiants est devenue critique au fil de la crise.

Mais un autre fait agace la profession. il y a non seulement la discrétion du gouvernement sur ses choix à venir qui lui pose problème, mais aussi la lenteur avec laquelle la Chambre tarde à voter le nouveau régime d'aides des indépendants (dont une grande partie tiennent des cafés ou des restaurants). Est notamment attendu le nouveau barème de prise en charge par l'Etat des coûts non couverts de ces établissements.

Et François Koep de s'interroger : «Le parlement ne devrait-il pas mettre la priorité sur cette loi qui vise à aider le secteur le plus sinistré de notre économie?»

