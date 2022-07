Annoncé à l'issue de la tripartite en mars dernier, le régime de prêts garantis par l'État vient d'être lancé à destination des entreprises souffrant du contexte économique lié à la guerre en Ukraine.

L'Etat vole au secours des entreprises touchées par la guerre

Annoncé à l'issue de la tripartite en mars dernier, le régime de prêts garantis par l'État vient d'être lancé à destination des entreprises souffrant du contexte économique lié à la guerre en Ukraine.

Le modèle a déjà fait ses preuves lors de la pandémie. Les prêts garantis par l'État font leur retour, afin d'accompagner l'économie luxembourgeoise suite à la guerre en Ukraine. Les entreprises touchées par les conséquences du conflit, comme la hausse des prix de l'énergie et des matières premières, vont pouvoir profiter de cette mesure qui vise à pallier leurs besoins en liquidités.

Deux mesures d'aides pour soutenir les entreprises Ce mardi 12 juillet, les députés luxembourgeois ont adopté deux mesures d'aides destinées à soutenir les entreprises du pays touchées par les conséquences de la guerre en Ukraine, notamment la hausse des prix de l'énergie.

Annoncés lors de la tripartite, les prêts garantis par l'État ont fait l'objet d'une convention les encadrant, mis en place par la loi du 15 juillet 2022. Ce mercredi 27 juillet, le texte a été signé par les représentants des banques BCEE, BIL, BGL BNP Paribas, Banque de Luxembourg, Raiffeisen et ING, et par la ministre des Finances, Yuriko Backes (DP).

Cette mesure, qui fait partie du paquet de solidarité, vise par ailleurs à s'assurer que les banques continuent à accorder des crédits à l'économie réelle. Adressé aux entreprises de toutes tailles, ce régime d'aides permet aux sociétés de prétendre à «des nouveaux prêts d'une durée maximale de 6 ans, et dont le montant peut s'élever soit à 15% du chiffre d'affaires annuel moyen de l'entreprise des trois dernières années, soit à 50% des coûts de l'énergie de l'entreprise sur une période de 12 mois», fait savoir le ministère des Finances.

90% du montant garanti

Sur le montant prêté, l'État garantit 90%, et ce, à hauteur de 500 millions d'euros. Pour Yuricko Backes, la mesure témoigne du soutien du gouvernement envers les entreprises «pour faire face à l'impact économique de la guerre injustifiée et injustifiable de la Russie contre l'Ukraine». «Aujourd’hui, le secteur bancaire luxembourgeois démontre une fois de plus son engagement à contribuer aux solutions pour surmonter les crises auxquelles le pays est confronté», commente la ministre.

