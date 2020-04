Le ministre des Travaux publics, François Bausch, relancera prioritairement les chantiers d'Etat là où la circulation n'a pas encore retrouvé ses droits. Histoire d'avancer plus vite et avec le moins de nuisance dès lundi 20 avril.

L'Etat redémarre ses travaux sur la pointe des pieds

Depuis le 20 mars, les promoteurs immobiliers piaffaient d'impatience. Ils pourront souffler dès lundi; le 20 avril ayant été fixé comme date de reprise pour les chantiers de construction au Luxembourg. Une nouvelle qui redonne aussi le sourire au ministre des Travaux publics. C'est que du côté de l'Etat aussi, il reste quelques grands travaux à mener à bien. Alors, vendredi, François Bausch a annoncé la couleur: il y a du pain sur la planche, à commencer par les trois semaines à venir.

En effet, le ministre et les entreprises entendent bien profiter du calme régnant encore dans le pays confiné pour mettre les bouchées doubles sur certains sites stratégiques. Le meilleur exemple en est le chantier du tramway, au cœur de la capitale. A l'heure où la circulation est réduite au minimum et où seuls les commerces alimentaires fonctionnent en centre-ville, autant mettre hommes et engins à hauteur des croisements et non loin des rideaux baissés. Moins de gêne sur le trafic routier, aucun impact sur les commerces: voilà le but du changement de planification des interventions.

Des «points sensibles», comme il les nomme, François Bausch et les Ponts et Chaussées en ont listé ainsi toute une série. Sur les autoroutes notamment, autour d'ouvrages d'art en cours de réalisation ou réfection, le pont Buchler également. Mais il y a aussi la poursuite des constructions de lycées (Michel Rodange, Ecole internationale et autres) sur laquelle l'Etat veillera à mettre un coup de boost. Pour les CFL, ce lundi, marquera également la reprise du train-train habituel des travaux sur les lignes.

Le congé collectif en discussion

Mais, comme pour les entrepreneurs privés, nul doute que le respect des dates de livraison de ces grands travaux ne pourra se faire sans quelques coups de rabot au congé collectif. Le ministre du Travail, Dan Kersch, a assuré que les négociations sur le sujet avait déjà été entamées entre partenaires sociaux. Sinon, toujours à titre d'exemple, pas sûr que la seconde ligne du tram puisse être mise en circulation d'ici la fin 2020 comme prévu, et donc sa bonne continuité vers Bonnevoie en 2021.

Pour l'heure, point d'inquiétude dans le propos de François Bausch. En fin politicien, il préfère voir le verre à moitié plein. Et donc de se féliciter de constater que les artisans du bâtiment ont souscrit en nombre à la distribution de 600.000 masques organisée cette fin de semaine par la Chambre des métiers et l'armée luxembourgeoise. Signe que chacun est pressé de reprendre, et cela dans le cadre de «la reprise de façon responsable» telle que souhaitée par le gouvernement.

