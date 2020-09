L'Etat prêt à investir 1,2 million pour la venue de Fage

Si l'usine de yaourts venait à s'implanter sur la zone d'activité Wolser, à Bettembourg, le ministère de l'Economie financerait le canal de rejet des eaux usées de l'usine. Une dépense logique aux yeux de Franz Fayot mais qui intervient dans un drôle de climat.

Patrick JACQUEMOT Si l'usine de yaourts venait à s'implanter sur la zone d'activité Wolser, à Bettembourg, le ministère de l'Economie financerait le canal de rejet des eaux usées de l'usine. Une dépense logique aux yeux de Franz Fayot mais qui intervient dans un drôle de climat.

Il faudra un jour s'interroger sur la persévérance du groupe Fage à s'installer au Luxembourg. Depuis quatre ans que l'industriel a fait part de son intention d'y construire un site de production de yaourts grecs, les vents contraires se multiplient. L'enquête commodo/incommodo menée en ce mois d'août l'a à nouveau démontré. Mais l'industriel a pu compter sur le soutien de l'Etat à plusieurs reprises, et la députée (Déi Gréng) Josée Lorsché a demandé des comptes à ce sujet.

Le ministre de l'Economie actuel, qui a hérité du dossier Fage de son prédécesseur Etienne Schneider (LSAP) vient ainsi de s'expliquer sur plusieurs points. Et Franz Fayot (LSAP) de commenter notamment la cession du terrain de 15 hectares, sis zone Wolser. Selon lui, rien de trouble à cela. L'Etat a déjà procédé par le passé à ce même type de transaction avec d'autres grosses sociétés qui souhaitaient s'installer sur telle ou telle zone artisanale économique. Cette fois, les 30 hectares ont été cédés pour 30 millions d'euros.

«Dans le cas de Fage, le gouvernement et l'entreprise ont prévu un droit de préemption de l'Etat au cas où la firme souhaiterait un jour céder son terrain industriel.» Voilà l'opposante au projet ''rassurée" : pas de risque de spéculation foncière éventuelle. Reste qu'habituellement, comme le souligne la première échevine de Bettembourg, c'est plutôt une mise à disposition du terrain qu'une vente qui est pratiquée. Les exceptions sont rares : en 1979 pour la société Worldrubber, en 1980 pour Unitrans, en 2001 pour GE Fanuc Automation Europe et en 2011 pour Procap Wiltz S.A.

En eaux troubles Franz Fayot l'a reconnu dernièrement en interview : oui, la Cour des comptes luxembourgeoise se penche bien sur les conditions de vente du terrain de la zone Wolser. Mais il se peut qu'une autre enquête vienne se pencher sur les agissements de l'industriel qui a choisi d'installer son siège en 2012 au Grand-Duché, à la suite de la grave crise économique qui frappait la Grèce (pays d'origine de la firme). Ainsi, Paperjam indique ce vendredi qu'un possible abus de biens sociaux ne vienne troubler l'actualité du groupe aux 1.400 employés dans le monde. Fage aurait ainsi fait apparaître dans ses comptes, en huit ans, près de 53 millions d’euros en consultance pour son développement international. Mais la somme aurait été orientée vers deux sociétés fantômes luxembourgeoises. Gênant.

Concernant les aides à l'investissement, Fage ne fera pas exception. Elle pourra bénéficier de coups de pouce financiers de la part de l'Etat. Si Franz Fayot confirme que le ministère de l'Economie «n'a pas supporté les frais liés aux études d'impact environnemental portant sur la construction de l'usine», il sait que le budget national pourrait servir à payer d'éventuels frais. Dont les 1,2 million d'euros nécessaires pour l'établissement d'un «canal d'évacuation des eaux résiduaires allant de la limite du terrain jusqu'à l'Alzette».

Gestion environnementale

Une somme non négligeable, mais une dépense loin d'être scandaleuse. En effet, en tant que gérant et aménageur des zones d'activité économiques nationales, il appartient bien à l'Etat de mettre la main au portefeuille pour tout frais de viabilisation sur ces espaces de développement. Et ce canal entre bien dans ce cadre.

A noter que cet équipement fait partie des points de fixation des opposants au projet Fage qui estiment que le déversement par ce biais de 3,1 millions de m3 d'eaux usées par jour dans le cours de l'Alzette pourrait nuire au biotope. C'est d'ailleurs, plus généralement, la gestion environnementale qui pose souci autour de la venue de l'entreprise qui annonce la création d'une centaine d'emplois. En effet, pour produire quelque 80.000 tonnes de yaourts grecs par an, la chaîne de production a besoin de consommer près de 2.500 m3 d'eau potable chaque jour. Soit à elle seule deux fois la consommation ordinaire des habitants de Bettembourg.

