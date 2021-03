Pour assurer le versement du chômage partiel, de (généreuses) avances ont été versées en début de crise. Et sur les 396 millions de trop-perçu, plus de 1.300 entreprises tardent à rembourser.

L'Etat attend le retour de 31 millions d'euros

Généreux, le gouvernement luxembourgeois l'aura été en matière de chômage partiel. Versant en 2020 de l'ordre de 953 millions d'euros aux sociétés en difficulté du pays pour qu'elles puissent assumer le versement de 80% du salaire de leurs employés (dans la limite de 2,5 fois le montant du revenu minimum). Une générosité massive d'ailleurs en tout début de crise où le robinet des aides a été largement ouvert pour parer au plus pressé. Au point que certaines avances ont été surestimées. Mais malgré des rappels, certains employeurs semblent ne pas entendre les demandes de remboursement exigées.

Le ministre du Travail a ainsi révélé, lundi, que 31,5 millions d'euros de versements étaient ainsi toujours dans la nature. Certes, la situation aurait pu être pire puisqu'au total ce sont plus de 364 millions indûment accordés qui étaient à récupérer. Mais visiblement pour ces 7,95% manquants, Dan Kersch et son administration peinent à faire entendre raison aux sociétés. A 1.312 entreprises précisément qui n'ont pas rendu le moindre cent aux finances publiques.

«Oui, il y a de la fraude»

Mais pas question pour l'Etat de passer l'éponge. Et maintenant que trois ou quatre relances ont été adressées aux intéressés, ce sera tolérance zéro. Autrement dit : plus de chômage partiel versé aux sociétés indélicates. Et tous les domaines d'activité de l'économie nationale, et tous types d'entreprise sont concernés visiblement. Cela va de gros industriels à de petits restaurants. Ainsi, Dan Kersch a-t-il cité l'exemple de l'HORESCA où 114 sociétés doivent encore rembourser de l'ordre du million d'euros.

Il est aussi question pour le ministère du Travail de faire toute la lumière sur d'éventuelles fraudes au chômage partiel. «Pour l'heure, la présomption d'innocence s'impose», a tempéré Dan Kersch révélant toutefois que plusieurs dossiers avaient été transmis au parquet pour enquête. «Il y a des cas de fraude», a affirmé le vice-Premier ministre socialiste. Mais le fait le plus notable à ses yeux reste «l'énormité de l'effort consenti» par l'Etat pour subvenir aux innombrables demandes d'octroi du chômage partiel. Rien qu'en 2020, le dispositif aura concerné 15.379 entreprises et 151.332 employés.

