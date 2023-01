Les emplois verts affichent une belle progression ces dernières années, principalement dans le secteur de la construction.

Portée par les maisons passives

L'économie verte pèse de plus en plus lourd

Mélodie MOUZON Les emplois verts affichent une belle progression ces dernières années, principalement dans le secteur de la construction.

L'économie verte se porte bien au Luxembourg. Très bien même, puisqu'elle se montre même plus dynamique que l'économie dans son ensemble. Ainsi, entre 2008 et 2017, la contribution de l'économie verte au PIB a été en moyenne de 1,7%. A partir de 2018, elle n'a cessé de grimper, pour atteindre 3% du PIB en 2020, rapporte le Statec dans sa dernière publication. Cette même année, l'économie verte luxembourgeoise a généré 5,6 milliards d'EUR de production et 1,9 milliard d'EUR de valeur ajoutée brute.

Mais qu'est-ce que l'économie verte? Le Statec explique qu'«elle regroupe la partie de l’économie nationale qui produit des biens et des services environnementaux, pour prévenir, réduire et éliminer la pollution ou toute autre dégradation de l'environnement, ainsi que pour préserver les ressources naturelles et les protéger contre l'épuisement.»

L'emploi et la valeur ajoutée brute ont augmenté plus rapidement dans l'économie verte que dans l'ensemble de l'économie nationale entre 2017 et 2020, alors qu'elles avaient été marquées jusqu'en 2017 par des périodes de couplage et de découplage avec les indicateurs au niveau national. La valeur ajoutée de l’économie verte a ainsi presque triplé en 2020 par rapport à l’année 2008, tandis que la valeur ajoutée nationale a augmenté de 64%.

Le Statec souligne que le verdissement de l'économie constaté depuis un peu plus de 5 ans maintenant est «principalement dû à la construction de maisons passives.» En effet, la construction de ce type d'habitation a pris de l'ampleur ces dernières années.

L'emploi vert en croissance dans plusieurs domaines

L'emploi vert en équivalent temps plein (ETP) a doublé en 12 ans, l'augmentation se marquant principalement ces dernières années, pendant que l'emploi national a augmenté de son côté de 36% sur la même période.

Entre 2016 et 2020, une croissance de 11.185 emplois verts a été observée et celle-ci est liée pour 68% à la construction de ces maisons passives. Les postes dans les services traditionnels de gestion des eaux usées et déchets contribuent quant à eux pour 18% dans la croissance de l’emploi vert en 2020.



Cette année-là, l'économie verte représentait près de 22.454 emplois en équivalent temps plein (ETP). Parmi ces emplois, 71% provenaient du secteur de la construction verte (16.110) et 10,2% étaient à relier aux services de gestion des déchets et eau usée. Le reste est partagé entre l'emploi dans la gestion des minerais (récupération des matériaux), et dans d'autres domaines environnementaux comme la protection de l'air et de la biodiversité.

La valeur ajoutée verte principalement dans l’industrie

Concernant la part de la valeur ajoutée verte dans la valeur ajoutée nationale, celle-ci est restée relativement stable entre 2008-2016, à 1,8% en moyenne. Par contre, elle pèse plus lourd depuis 2017. D'importantes augmentations ont été constatées sur la période 2017-2020, dues principalement aux services de construction des maisons passives.

«La valeur ajoutée des biens et services environnementaux produits par les industries et le secteur de la construction regroupe plus de 97% du total de 1,9 milliard d’euros de la valeur ajoutée verte en 2020», souligne encore le Statec.

