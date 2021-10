L'éclaircie se confirmerait-elle pour les entreprises du pays? En tout cas, les conclusions du dernier sondage réalisé par la Chambre de commerce s'avèrent optimistes sur la reprise.

L'économie luxembourgeoise retrouve le moral

En mai, lors de la dernière publication du Baromètre de l'économie, les nuages semblaient s'éloigner du Grand-Duché. Les aides publiques avaient permis d'éviter l'iceberg des faillites et la reprise s'amorçait au terme de ce premier semestre 2021. Six mois plus tard, les 677 dirigeants d’entreprise de 6 salariés et plus interrogés par la Chambre de commerce confirment l'embellie. Energie, environnement, commerce, services non financiers ou construction étant même les secteurs se montrant les plus confiants pour les mois à venir.

A l'inverse, la crise affecte encore l'activité et les perspectives de secteurs aussi majeurs que l'industrie, les transports ou l'Horeca. Des domaines sur lesquels les différentes restrictions ont pesé et pèsent encore. Les restaurateurs, patrons de bars et d'hôtels étant les moins disposés à croire en des jours meilleurs actuellement.

D'ailleurs, sur la totalité des sondés, tout juste 10% des entreprises s'attendent à voir leur activité décroître pour les six mois à venir. Pour les autres, elles croient au mieux en une hausse (42%) ou à une stagnation (48%).

Propice à l'embauche

Le climat des affaires reboosté au cours du second semestre se serait traduit pour un tiers des entreprises du pays (33%) par une augmentation de l'activité par rapport à la période janvier-mai. 46% ne constatant aucun progrès et une société sur cinq regrettant une clientèle en diminution. Et à l'heure où le chômage poursuit sa baisse, nul doute que le regain de commandes ici et là aura un effet bénéfique sur l'emploi.

Selon le dernier Baromètre en date, 30% des entreprises envisagent d'augmenter la taille de leur personnel. Cela quand la moitié du tissu économique souhaite conserver ses effectifs au même niveau.

Gagner en salariés, voilà donc une tendance à laquelle il faut s'attendre tout comme une reprise de l'investissement. «Notamment de la part des entreprises de 100 personnes et plus» qui semblent disposées à réinjecter des moyens dans la modernisation de leur outil de production. Mais au global plus du quart des chefs d'entreprise interrogés sont prêts à mettre la main au portefeuille, 63% ne révisant pas à la hausse (ou à la baisse) le montant envisagé d'investissement d'ici à l'été 2022.



Mais, alors qu'une quatrième vague épidémique se profile, nul doute que des inquiétudes persistent. L'expérience de l'hiver 2020 est passée par là, avec son nouveau lockdown strict. D'ailleurs, à l'heure actuelle, le principal péril craint par les entrepreneurs reste un nouveau confinement. Un patron sur deux le craint (l'envisage?).

Sachant que les dernières semaines de l'année et le début 2022 pourraient aussi voir d'autres écueils venir barrer la route du redressement. 44% des sondés pensent que des perturbations de la chaîne d'approvisionnent pourraient venir affaiblir la santé de leur business (les secteurs de la construction et de la vente d'automobiles notamment); 40% voyant d'un mauvais oeil tout changement dans les habitudes de consommation.

Reste qu'au final, le soleil brille (ou peu s'en faut) : 87% des entreprises se déclarant confiantes ou très confiantes dans leur futur proche.

