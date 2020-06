Alors que la période d'utilisation du four de Bascharage arrivera à terme dans deux ans, le producteur américain de verre flotté a indiqué qu'aucun plan d'investissement n'était prévu. De quoi inquiéter les salariés qui tendent déjà le dos depuis l’annonce de la fusion avec le site de Dudelange.

L'avenir de Guardian au Luxembourg entre parenthèses?

(DH) - L'avenir de Guardian Luxguard semble s'assombrir. La semaine dernière, l'entreprise américaine a indiqué avoir entamé des discussions avec les délégations syndicales au sujet d'un rapprochement de ses deux sites au Grand-Duché, ceux de Bascharage et de Dudelange, dont le four arrive en bout de course.

Nouvel épisode, ce jeudi soir, un reportage de RTL Télé Lëtzebuerg révèle qu'aucun plan d'investissement n'est prévu alors que le four de Bascharage devrait être remplacé en 2022. Le sujet devait pourtant être abordé à la fin de l'année prochaine, selon Vincent Collin, le président de la délégation du personnel de Guardian Bascharage.

L'ouverture, en Pologne, d'une toute nouvelle usine à côté du site déjà existant de Czestochowa inquiète au plus haut point les 450 salariés. A ce jour, les responsables de Guardian ne se sont exprimés ni sur les contours de la fusion des sites luxembourgeois, ni sur les incidences de cette dernière sur leurs employés.

