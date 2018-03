Il n'est pas forcément chauffeur routier, de Bulgarie, de Roumanie ou de Pologne, 24 heures sur 24 dans sa cabine, week-ends et jours fériés compris. Le «travailleur détaché» peut aussi être lorrain et n'être venu au Luxembourg qu'un seul mois. Un phénomène mal connu.

L'autre visage du détaché

«Voilà ce qu'il faut changer, c'est une plaie pour les chefs d'entreprise mosellans qui embauchent: Luxembourg, impôts sociétés 4,1%, charges sociales 15,4%, autres taxes 1,2%. Total Luxembourg: 21%. France, impôts sociétés 8,2%, charges sociales 51,7%, autres taxes 5,8%. Total France: 65,7%. Concurrence déloyale à l'emploi! Cherche-t-on une solution?» s'interroge Thierry Schidler.

Mi-mars, alors qu'un député de la majorité du président Macron se félicite de la modification de la directive européenne sur le travail détaché, ce patron d'une société de transport en autocars de Metz se fâche.

Mais d'autres s'en accommodent très bien: au lieu d'embaucher, ils invitent leurs salariés à s'inscrire dans une société d'intérim luxembourgeoise... qui va aussitôt les détacher vers l'entreprise lorraine.

Le patron supporte moins de charges sociales et de taxes, l'intérimaire est payé au tarif luxembourgeois et peut bénéficier des prestations sociales plus élevées et tout le monde y gagne.

Deux problèmes à venir

Dans un rapport du Laboratoire de sciences sociales (2L2S) de l'Université de Lorraine [qui se trouve à la fin de cet article, ndlA.], des syndicalistes expliquent que «les boîtes d'intérim luxembourgeoises qui envoient des intérimaires en Lorraine ne contribuent pas aux dépenses collectives. Elle ne versent pas de cotisations 'employeurs', elles ne participent pas non plus au financement des collectivités et autres charges fiscales, elles ne peuvent pas assurer non plus un suivi efficace sur la santé ou la sécurité des travailleurs détachés et pour finir, elles prennent le pain des agences d'intérim lorraines.»

«La massification de ce phénomène finira par poser des problèmes à ce pays au niveau de son système de protection sociale comme l'assurance maladie, le paiement des retraites et le chômage», ajoute un autre syndicaliste dans ce même rapport.

L'ampleur du phénomène n'est pas connue avec précision.

Pour l'Inspection générale de la sécurité sociale, 2,3% de l'emploi salarié est de l'intérim, soient 9.510 personnes et les variations sont dans une fourchette de 1.000 à 6.000 personnes qui entrent et qui sortent par mois.

La Fondation Idea estime que les résidents français représentent 23% de l'emploi mais 57% des intérimaires. Presque deux fois plus nombreux que les intérimaires luxembourgeois, ils sont six fois plus nombreux que les Belges et quinze fois plus que les Allemands.

Les plus fidèles et les plus qualifiés

La Cour française des comptes estime à 37.000 le nombre de Français détachés... en France, hors transport routier, sur 516.101 détachés dans l'Hexagone l'an dernier (un record en dix ans et une hausse de 46% en un an) et l'intérim est le secteur qui «détache» le plus.

Le Grand Est, dont la Lorraine, est même le champion de France du détachement avec 45.012 déclarations pour 91.063 salariés. En 2016, dit l'antenne lorraine du ministère français du Travail, «plus de 16.000 déclarations de détachement ont été enregistrées, en provenance essentiellement des pays frontaliers et dans les secteurs du BTP, de l'intérim et de l'industrie.»





Pour le 2L2S, «des 16.391 travailleurs détachés en Lorraine en 2014, 6.242 ont la nationalité française». Cette année-là, l'intérim était largement devant l'industrie (16%) et le BTP (15%) avec 46% des demandes enregistrées auprès de l'Inspection française du travail.

«Les travailleurs que l'on emploie comme ça sont à la fois les plus qualifiés et les plus fidèles», remarque un auteur du rapport 2L2S et maître de conférences, Rachid Belkacem, joint lundi après-midi par téléphone «et le détachement est organisé à une grande échelle, parfois depuis Paris ou Londres. La logique des coûts permet de modifier la présentation des comptes pour plaire aux actionnaires: le poids de l'emploi est gommé au profit des coûts en services».

L'intérim chasseur de têtes

Et si, en théorie, la durée des détachements est plafonnée à deux ans, selon la directive européenne qui vient de la raccourcir à un an, les «manières de contourner ces limites sont nombreuses. Dans nos recherches, nous voyons une grande capacité d'innovation à la fois des sociétés qui veulent utiliser cette main-d'oeuvre et des agences d'intérim», dit encore M. Belkacem. «N'oubliez pas que si au Luxembourg, on parle de 10 à 15% de l'intérim français concerné par cela, un rapport des années 1990 affirme qu'une entreprise sur deux ne déclare pas officiellement ces détachements».

Comment les contrôler alors?

Le paradoxe est que les agences d'intérim luxembourgeoises, 31 à Esch-sur-Alzette pour 33.000 habitants contre 2 à Villerupt pour 110.000 habitants au moment de l'étude du 2L2S, manquent «de mécaniciens, de serruriers, de maçons... au Luxembourg», raconte un de ses dirigeants. «S'il le faut, on va les chercher en Lorraine où ils sont en général bien formés et qualifiés mais ne trouvent pas de boulots chez eux.»