L'Autofestival jouera les prolongations

Patrick JACQUEMOT Si les concessions respecteront bien deux dimanches de fermeture (comme voulu par le gouvernement), les professionnels de l'automobile ont choisi de prolonger leurs offres jusqu'au 13 février.

Décidément, cette 57e édition de l'Autofestival connaît déjà moult péripéties avant même d'avoir débuté. Après avoir vu sa durée initiale prolongée (pour soutenir économiquement le secteur), puis craint une annulation pure et simple (avec l'arrêt des commerces dits non essentiels), les vendeurs automobiles ont bien cru que le temps fort commercial pourrait finalement se dérouler sans trop de tracas.

C'était sans compter sur l'annonce du ministère des Classes moyennes qui, jeudi, interdisait toute ouverture de magasin durant la période des soldes. Pile en même temps que la période annoncée pour les promotions autos donc!

Pas question cependant pour les professionnels de déroger à cette nouvelle obligation, qui les empêchera d'accueillir des clients, les dimanches 31 janvier et 7 février. Par contre, malins, ils entendent bien rattraper ce temps perdu. Aussi, vendredi, la Fédération des distributeurs automobiles (FEDAMO) a-t-elle fait savoir que l'Autofestival ne durerait pas du 25 janvier au 8 février , mais se prolongerait «jusqu'au 13 février inclus (...) afin de permettre à tout intéressé de découvrir les nouveautés en toute sécurité.» Deux jours de perdus, une semaine de gagnée en somme.

Et d'ailleurs, plus question de perdre de temps, après une année 2019 qui a vu les ventes de voitures neuves chuter de 17,9% au Luxembourg. Aussi, le président de la FEDAMO Philippe Mersch klaxonne haut et fort que «les conditions spéciales sont déjà en vigueur» chez les concessionnaires du pays. Et cela d'ores et déjà selon le protocole sanitaire établi par la profession pour recevoir au mieux la clientèle.

La CLC en colère aussi

Et si le conseil de la FEDAMO dit «regretter» la décision gouvernementale, il s'agit là d'une position partagée. Ainsi, à peine le ministre Lex Delles (DP) avait-il fait part du souhait de laisser fermer les commerces pour les quatre dimanches des soldes que la CLC faisait part de sa colère. Pour la confédération luxembourgeoise du commerce, il s'agit là d'un choix «incompréhensible et l’argument sanitaire mis en avant ne saurait tenir.» Aux yeux de la Confédération, les ouvertures dominicales avaient le mérite de «répartir l’afflux de clients sur un jour supplémentaire, diminuant ainsi la densité moyenne de clients dans les commerces».

Au-delà de cet aspect, la CLC craint que la clientèle luxembourgeoise n'aille fréquenter les boutiques ouvertes, ces mêmes dimanches, côté français. La Moselle a ainsi autorisé ses boutiques à rester accessibles chaque jour de la semaine sur la période des soldes.

