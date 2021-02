L'Autofestival fait doucement redémarrer les ventes

Si le bilan de l'opération n'est pas encore connu, le festival de l'automobile se clôture néanmoins sur une note positive. Car si cette édition 2021 n'aura certes pas connu le succès de ces dernières années, elle aura eu le mérite de faire revenir les clients.

Anne-Sophie DE NANTEUIL Si le bilan de l'opération n'est pas encore connu, le festival de l'automobile se clôture néanmoins sur une note positive. Car si cette édition 2021 n'aura certes pas connu le succès de ces dernières années, elle aura eu le mérite de faire revenir les clients.

Après une année 2020 en perte de vitesse, l'Autofestival ferme ses portes en redonnant (un peu) le sourire aux concessionnaires. Bien que les chiffres de cette 57e édition ne seront pas connu avant la fin du mois, les professionnels du secteur dressent un premier bilan positif de l'événement.

L'affaire n'était pourtant pas gagnée. Mais si la tendance est «clairement vers moins de ventes» par rapport à l'année dernière, la Fédération des distributeurs automobiles et de la mobilité (Fedamo) préfère voir le réservoir à moitié plein. L'espérance d'atteindre les chiffres de 2020 mise de côté, «ça reste un mois où on vend plus de voitures», souligne ainsi son président Philippe Mersch avant de rappeler que les conditions du festival restent valables jusqu'à fin février.

Malgré les mesures sanitaires renforcées, les clients étaient donc au rendez-vous pour cette grande messe annuelle. Littéralement, puisqu'un système a été mis en place en ligne pour que les intéressés puissent réserver un créneau horaire avec un vendeur. S'il n'y avait donc pas foule, ceux qui se sont déplacés sont venus «pour acheter», souligne Ed Goedert, ancien directeur d’Autopolis, sur les ondes de RTL lundi.



Et pour l'ancien grand patron du secteur automobile, 2021 ne marque pas une révolution du côté des ventes. Les SUV continuent en effet de séduire bien que l'électrique continue sa percée. Incontestablement, le coup de pouce financier de l'Etat, qui a été multiplié par deux dans le cadre du programme Neistart Letzebuerg, a joué un rôle dans ce changement des mentalités.

Néanmoins, «il est encore trop tôt pour savoir s'il y a eu un boom des voitures électriques», tempère de son côté Philippe Mersch. Durant l'Autofestival, les gens ont en effet tendance «à acheter un peu différemment que le reste de l'année», justifie-t-il.

Pour mémoire, 3.747 immatriculations ont d'ores et déjà été enregistrées le mois dernier. Si la part belle est toujours donnée au diesel et à l'essence, les voitures électriques et hybrides continuent de grignoter des parts de marchés. Le mois dernier, elles représentaient ainsi 28,64% des nouvelles immatriculations, contre à peine 13,1% des parts de marché un an auparavant.





