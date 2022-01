L'Autofestival attendu au tournant

Après une seconde année maussade côté nouvelles immatriculations, le secteur automobile luxembourgeois n'est pas au mieux à l'heure de redémarrer deux nouvelles semaines de promotions. Mais le moral pourrait remonter dans les tours à compter du 24 janvier.

Après une seconde année maussade côté nouvelles immatriculations, le secteur automobile luxembourgeois n'est pas au mieux à l'heure de redémarrer deux nouvelles semaines de promotions. Mais le moral pourrait remonter dans les tours à compter du 24 janvier.

Jamais depuis 18 ans (!), la Société nationale de circulation automobile n'avait enregistré si peu d'immatriculations de véhicules neufs que l'an passé. Avec 44.372 nouvelles voitures mises en circulation sur le marché luxembourgeois, 2021 restera une nouvelle année noire dans les mémoires des professionnels. Et les restrictions sanitaires, rendant délicate la mise en contact entre acheteurs et vendeurs, y sont sans doute pour autant que le manque drastique de composants électroniques qui a pénalisé la production (et donc les livraisons) de l'ensemble des constructeurs ces derniers mois.

A retenir Les dates de l'Autofestival : du 14 janvier au 5 février.

Les participants : 80 concessions luxembourgeoises sont inscrites à l'événement.

Consolation pour le secteur, le marché de l'occasion a continué à porter le chiffre d'affaires des garages luxembourgeois. Ainsi, si le nombre de véhicules neufs immatriculés a chuté de 1,8% sur un an, celui des ''seconde main'' a lui bondi. Plus 6% sur douze mois, +15% en cinq exercices!

Voilà qui pourra redonner le sourire à certains. Et surtout confirmer les attentes des acheteurs. Aussi, alors que la 58ème édition de l'Autofestival approche, le président de la Fedamo n'est pas si désespéré. Philippe Mersch sait que le marché est prêt à vrombir plus fort encore.

1 Autos en stock Copier le lien Photo : dpa

L'Autofestival représentant toujours un temps fort pour les ventes, les professionnels ont anticipé la venue des clients. N'hésitant pas à directement précommander plus de véhicules que de contrats signés, histoire de réduire les délais de livraison. Car même si les flottes de voitures ''prêtes à partir'' existent encore sur les parcs des différentes concessions, les temps d'attente des nouvelles commandes durent parfois, «entre trois à six mois» estime encore Philippe Mersch. «Mais les clients n'ont pas de déception car c'est désormais une information qu'ils ont intégrée avant de signer un achat.»





2 Plus électrique que jamais Copier le lien Photo : dpa

C'est peu dire qu'il y a de l'électricité dans l'air côté automobiles. En témoigne le bond considérable des conducteurs ayant choisi un modèle full-electric ou hybride en 2021. Ainsi, l'an passé, un véhicule neuf immatriculé sur trois était rechargeable... Soit 16.317 e-voitures lancées au milieu de la circulation au Grand-Duché (un chiffre jamais atteint jusqu'alors).

Et l'ensemble de la gamme a profité de cet élan. Les progressions donnent même le tournis : +90% pour les voitures hybrides en comparaison avec 2020, +88% pour les versions full-electric, +66% pour les plug-in hybrides. Certes les aides d'Etat (prolongées jusqu'au 31 mars 2022) ont certainement accéléré la transition vers ces modèles moins polluants, mais le courant s'explique aussi par un vrai changement d'état d'esprit des particuliers par rapport à leur impact sur la qualité de l'environnement.

3 Coup de pompe pour les thermiques Copier le lien Photo : dpa

On le sait, les énergies fossiles sont dans le collimateur des politiques publiques. Et au-delà de la taxe CO2 qui vient peser sur le coût du plein essence ou diesel, à terme l'Europe n'envisage plus la circulation de nouveaux véhicules nécessitant ce type de carburant d'ici 2035. Mais, par anticipation, la baisse des ventes est déjà (très) sensible du côté des motorisations thermiques.

Pour séduire, l'hydrogène doit mieux faire Alors que les moteurs à combustion seront interdits en 2035 au sein de l'UE, le ministère du Développement durable étudie d'autres processus plus verts pour alimenter les véhicules. Mais si le gaz est une piste, il reste encore trop faible en rendements pour Carole Dieschbourg.

Entre 2020 et 2021, les immatriculations de modèles essence ont ainsi régressé de 40%. Passant de 27.837 à 16.839 modèles livrés. Du côté du diesel, le désamour se traduit par une marche arrière des ventes de 51% d'une année à l'autre. Sur les douze derniers mois, il s'est ainsi vendu 11.194 unités neuves contre 23.022 sur la même période un an plus tôt...

4 Le made in Germany a la cote Copier le lien Photo : dpa

Le Luxembourg sourit toujours aux marques allemandes. Et même dans un marché automobile en perte de vitesse, Volkswagen a réussi à séduire plus d'acheteurs l'an passé qu'en 2020 (+1,1%). VW reste d'ailleurs la marque ayant réussi le meilleur score de ventes l'an passé encore. Ses 5.109 immatriculations représentant 11% des livraisons de modèles neufs, et lui permettant de figurer en pole position juste devant BMW et Mercedes.

Côté marques françaises, Renault devance de 300 véhicules son concurrent Peugeot. Et cela bien loin devant Citroën.





Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.