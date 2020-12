L'Autofestival à la croisée des chemins

Après une année 2020 en perte de vitesse, la reprise des ventes de voitures au Luxembourg pourrait bien caler dès le début d'année. En effet, un confinement ferme mettrait au point mort la tenue de l'Autofestival.

Patrick JACQUEMOT Après une année 2020 en perte de vitesse, la reprise des ventes de voitures au Luxembourg pourrait bien caler dès le début d'année. En effet, un confinement ferme mettrait au point mort la tenue de l'Autofestival.

Il avait échappé à la première vague covid, mais le virus pourrait avoir sa peau début 2021. C'est en tout cas ce que craignent pour l'Autofestival les professionnels de la distribution automobile du pays. Et le coup serait dur à encaisser après une année 2020 marquée par un recul des ventes de l'ordre de 20% et cette nouvelle fermeture imposée en tant que «commerces non essentiels» jusqu'au 10 janvier prochain.

En effet, les jours d'Autofestival à venir constituaient la lumière au bout du tunnel pour un secteur que la crise n'aura pas épargné. Il y a d'abord eu la fermeture imposée des concessions du 15 mars au 11 mai dernier, puis la réouverture des showrooms, la timide reprise des ventes et des livraisons. Mais après une année 2019 vrombissante, le moteur tousse à l'heure du bilan des douze mois qui viennent de passer. Manque 12.000 ventes au compteur pour égaler le score de l'an passé.

Gerry Wagner, porte-parole de la House of automobile, a fait ses comptes : «Cela correspond à une différence de chiffre d'affaires de l'ordre de 280 millions d'euros» pour les garages luxembourgeois, sur le seul secteur de la vente de véhicules neufs. Et aussi 48 millions d'euros de recettes en moins pour l'Etat via les différentes taxes perçues sur les ventes. Aussi, même si le gouvernement avait donné son feu vert pour une édition de l'Autofestival prolongée (du 25 janvier au 8 février), la profession craint que le nouveau confinement qui menace pour le début d'année n'entre en collision avec cette 57ème édition.

D'ailleurs, la House of automobile vient de rédiger un courrier à Xavier Bettel et aux ministres des Transports et des Classes moyennes. Une lettre pour rappeler combien à la fois elle comprenait la nécessité d'imposer de nouvelles règles (si le cadre infectieux empirait), mais aussi combien le secteur auto avait été jusque-là prudent et bon élève pour éviter toute accélération de l'épidémie.

Et Philippe Mersch, président de la Fédération des distributeurs automobiles (FEDAMO), de rappeler de son côté: «Depuis la mi-mai, nos établissements ont établi un protocole strict, validé par le ministère de la Santé».

La question du report Un Autofestival en dehors du tout début d'année, c'est comme demander Noël en juin : du jamais-vu. Mais l'hypothèse d'un report de cette période de promotions uniques n'est pour l'instant pas envisagée au Grand-Duché. D'ailleurs, même s'ils le souhaitaient, les acteurs locaux n'ont pas forcément leur mot à dire dans ce timing. En effet, pour 70% du parc vendu il s'agit de flux en lien avec des importateurs belges et non pas nationaux. C'est donc eux qui décident du calendrier des offres.

Une ligne de conduite visant à protéger autant les personnels (vendeurs, mécaniciens, administratifs) que la clientèle. «Nous pouvons être encore plus fermes, c'est vrai. Mais fermer les concessions à l'heure de l'Autofestival serait une catastrophe pour notre secteur qui emploie de l'ordre de 5.000 salariés».

Aussi, relayée par la fédération des Artisans, la FEDAMO n'aimerait pas voir les showrooms être contraints à la fermeture dans les semaines à venir. Trop d'enjeux. «Le gouvernement, s'il impose des fermetures aux commerces, devra donc étudier qui a bien fait les choses et qui n'a pas respecté les règles avant de statuer. Du côté des garages, je crois pouvoir dire que nous avons été assez exemplaires et que nous ne mériterions pas ce lockdown, terrible pour notre activité.»

En attendant la suite des événements, l'ensemble des concessions du pays ont déjà réfléchi à une nouvelle approche pour l'Autofestival 2021. Afin notamment qu'aucune foule ne se presse en même temps dans telle ou telle concession, il était prévu d'instaurer un système de prise de rendez-vous.

