De 1997 à 2007, ce patron avait été président de la Chambre des Métiers, entre autres fonctions. L'homme est décédé mardi, laissant son nom à l'entreprise de génie technique qu'il avait fondée à Esch-sur-Alzette.

Économie 2 min.

L'artisanat luxembourgeois a perdu Paul Reckinger

De 1997 à 2007, ce patron avait été président de la Chambre des Métiers, entre autres fonctions. L'homme est décédé mardi, laissant son nom à l'entreprise de génie technique qu'il avait fondée à Esch-sur-Alzette.

(pj) Défendre sa branche, l'installation sanitaire. Défendre sa corporation, l'artisanat. Telle aura été la ligne de vie de Paul Reckinger qui s'est éteint ce 26 mai dernier à l’âge de 83 ans. Au niveau national, l'homme aura apporté sa pierre, notamment, dans la construction de l’Union des Entreprises Luxembourgeoises en 2000. Il était alors président de la Chambre des Métiers.

Jeune patron de l'entreprise Reckinger Alfred S.A., Paul Reckinger avait tenu à s'engager dans les diverses organisations artisanales du Luxembourg mais aussi en Europe. Ainsi, dès 1966, son nom se retrouve dans les registres du conseil d’administration des Fédérations Réunies des Patrons Installateurs Sanitaires et des Patrons Installateurs de Chauffage et de Climatisation. Une organisation dont il prendra la présidence en 1992.

Une voix entendue partout en Europe

L'année suivante, le voilà intégrant le comité de la Fédération des Artisans où il représentait les métiers du génie technique. Une fédération que dirige désormais son fils, Michel. Au fil du temps, on le retrouvera également à la présidence de la Chambre des Métiers. Organisation dont il assuma la responsabilité durant une décennie complète entre 1997 et 2007.

Sur le plan européen, l’ingénieur et maître installateur de formation avait également pris les commandes de l’association « Génie Climatique International » qui regroupe les associations professionnelles nationales du génie technique. L’initiative phare de sa présidence ayant été alors de regrouper les différents métiers du génie technique au sein d’une même organisation.

En 2002, Paul Reckinger accédait à la présidence de l’UEAPME (Union Européenne de l’Artisanat et des PME), devenue SME United par la suite, et qui est le partenaire social représentatif pour l’artisanat et les PME en Europe.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.