La pénurie de main-d'œuvre se fait cruellement sentir depuis plusieurs années dans le secteur artisanal du Luxembourg. Compte tenu de perspectives d'avenir guère réjouissantes, la Chambre des métiers tire la sonnette d'alarme.

L'artisanat en manque de 9.400 salariés

(LW) - Secteur en constante expansion, l’artisanat reste toutefois confronté à une forte pénurie de personnels depuis plusieurs années. Selon une enquête de la Chambre des Métiers présentée mercredi, pour bien faire il faudrait recruter 9.400 salariés dans l’année. Soit le triple de l’emploi créé en 2018 (3.141 postes).

Le besoin de main-d'œuvre, qui va crescendo, s’explique notamment par la nécessité de remplacer les milliers de salariés partant à la retraite. «Sur la décennie à venir, entre 2.000 et 23.000 personnes du secteur vont partir à la pension», s'inquiète ainsi Tom Oberweis, directeur général de la Chambre des métiers. Sans parler des employés qui sont débauchés par la concurrence et ceux qui prennent un congé parental. En outre, de nouveaux métiers se créent sans cesse sans forcément que les formations suivent.



La demande de main-d'œuvre dans le secteur du bâtiment est estimée à 5.000 personnes Photo: Guy Jallay

779 des 7.303 entreprises artisanales (12%) ont participé à l'enquête menée par la Chambre des métiers. Les petites et moyennes entreprises, où la mise en œuvre du congé parental est difficile, sont le plus en souffrance. La Chambre des métiers estime le besoin en main-d’œuvre pour les sociétés de moins de neuf personnes à 2.380 travailleurs.

Sur l'ensemble du secteur, employant 88.128 salariés, c’est au niveau de la production que le manque de bras se fait le plus ressentir avec 93% des demandes, contre seulement 7% pour l’encadrement ou la gestion. Le domaine de la construction est celui qui peine le plus à recruter. Ainsi, près de 5.000 personnes sont recherchées pour travailler dans le bâtiment.

Pour 75% des entreprises ayant participé à l'enquête, le recrutement futur de personnel se fera principalement via les pays voisins. 13% optent pour le Portugal.

Face à cette pénurie, et vu que «le temps presse», avertit Tom Wirion, secrétaire général de la Chambre des Métiers, l'institution appelle le gouvernement à prendre des mesures stratégiques et à développer les «six réservoirs de ressources humaines». A savoir : les frontaliers, les salariés qualifiés immigrants, les jeunes, les salariés âgés, les demandeurs d’emploi et les femmes. Autant de ressources encore trop peu exploitées actuellement.

