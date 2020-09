Les négociations du plan social au sein de Saint-Paul Luxembourg se poursuivent mais le LCGB a lancé, lundi, un appel à l’ancien propriétaire de la société en attendant aussi une entrevue d’urgence avec le ministère du Travail.

Économie 2 min.

L'archevêché appelé à «assumer sa responsabilité»

Les négociations du plan social au sein de Saint-Paul Luxembourg se poursuivent mais le LCGB a lancé, lundi, un appel à l’ancien propriétaire de la société en attendant aussi une entrevue d’urgence avec le ministère du Travail.

(ER) - Alors que les négociations autour du plan social au sein du groupe Saint-Paul Luxembourg (éditeur du Luxemburger Wort, ndlr) entament leur deuxième semaine, le LCGB invite «l'ancien propriétaire, l'archevêché de Luxembourg, à assumer sa responsabilité sociale envers le personnel du groupe Saint-Paul». Dans un communiqué publié lundi, le syndicat chrétien-social souhaite la mise en place d'«un investissement substantiel dans le plan de formation et de réorientation».

Pour les représentants du personnel, il est «nécessaire pour remédier aux conséquences néfastes de la négligence de l'archevêché d'inclure des clauses de sauvegarde existentielles pour le personnel du groupe» notamment lors du rachat de l'entreprise par Mediahuis en avril dernier. En effet, la convention collective de travail actuellement en vigueur auprès du groupe Saint-Paul prévoit une garantie d'emploi jusqu'au 31 décembre 2021.

Plan social annoncé chez Saint-Paul Luxembourg Le groupe de presse basé à Gasperich, qui édite notamment le Luxemburger Wort, va devoir se séparer de 80 personnes, annonce jeudi la direction. Une décision qui s'explique par la numérisation des activités de la société et par les conséquences économiques liées à la pandémie de covid-19.

Le syndicat «compte convertir cette garantie d'emploi au niveau du plan social en garantie existentielle pour tous». Dans un communiqué publié ce lundi, le LCGB rappelle l'importance d'un «plan social digne de ce nom tout en garantissant qu'aucun salarié concerné devra par la suite se retrouver en chômage» (préavis légal avec un minimum garanti de 6 mois, prolongation du préavis jusqu'au départ en retraite des salariés de 55 ans et plus, plan de formation et de réorientation).

Alors que deux réunions de négociations ont déjà eu lieu entre la direction et la délégation du personnel, une entrevue d'urgence avec les services du ministre du Travail Dan Kersch (LSAP) ainsi que la direction a été lancée afin d'épuiser toutes les mesures légales disponibles. Contacté, Paul Peckels, directeur général de Saint-Paul, indique«qu'il ne ferait aucun commentaire sur le sujet». Pour rappel, le groupe de presse basé à Gasperich a annoncé le 17 septembre dernier qu'il comptait se séparer de 80 des 330 salariés.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.