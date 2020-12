L'e-commerce a le vent en poupe et la plateforme d'achat nationale en tire elle aussi profit. Depuis novembre, elle a même réussi à placer pour 350.000 euros de chèques-cadeaux valables sur le site.

L'année de tous les records pour Letzshop.lu

Patrick JACQUEMOT L'e-commerce a le vent en poupe et la plateforme d'achat nationale en tire elle aussi profit. Depuis novembre, elle a même réussi à placer pour 350.000 euros de chèques-cadeaux valables sur le site.

Elle n'a que deux ans, donc reste en pleine croissance. Mais incontestablement, 2020 et le confinement lié à la crise covid auront permis à la plateforme Letzshop.lu de grandir plus vite qu'attendu. Rien qu'entre juin et octobre 2020, le nombre de visiteurs a dépassé les 450.000 internautes, du jamais-vu. Et trois millions de pages ont été consultées sur ces seuls cinq mois.

Pas question de genre dans l'achat en ligne Quand il est question de shopping sur internet, le Statec montre qu'hommes ou femmes du Luxembourg sont quasiment à égalité à craquer. Par contre, l'usage du commerce online varie selon le niveau d'éducation.

Et si le site peut se targuer d'une fréquentation inédite, il a aussi vu le nombre de commerces adhérents (près de 500), de produits affichés (370.000) ou de vente réalisées croître de façon incroyable. Là encore, 2020 s'annonce comme une année record.

Mais au sortir du Black Friday, c'est aussi la dernière initiative prise par Letzshop.lu qui se retrouve couronnée de succès. Ainsi, les chèques-cadeaux proposés depuis peu par la plateforme se sont arrachés : en six semaines, pas loin de 350.000 euros de bons d'achat ont été commandés par des institutions ou entreprises locales.

Les fleuristes défient la pandémie Si les décorations de Noël attirent à nouveau les clients ces dernières semaines, les fleuristes restent confrontés à de nombreux défis et notamment, la pénurie de travailleurs qualifiés et la concurrence des supermarchés.

Des chèques-cadeaux qui maintenant sont mis à disposition des collaborateurs de ces sociétés. Et par rebond au profit des seules boutiques ou artisans en ligne sur le site. Donc une action concrète de soutien au secteur du commerce et de cette offre qui, entre autres avantages, propose la livraison à domicile au Grand-Duché.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.