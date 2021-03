Alors que le principal syndicat de la Place vient de perdre sa représentativité sectorielle, d'autres changements interviennent dans sa direction, avec l'annonce, mercredi, du départ de Laurent Mertz. Ce dernier souhaite «retrouver des fonctions proches du terrain».

L'Aleba se cherche un nouveau secrétaire général

Jean-Michel HENNEBERT Alors que le principal syndicat de la Place vient de perdre sa représentativité sectorielle, d'autres changements interviennent dans sa direction, avec l'annonce, mercredi, du départ de Laurent Mertz. Ce dernier souhaite «retrouver des fonctions proches du terrain».

A compter du 1er avril, Laurent Mertz ne sera officiellement plus secrétaire général de l'Aleba. Annoncée non pas par un communiqué officiel, mais par un message posté sur sa page Facebook, la décision est justifiée par «des raisons personnelles et familiales». Autrement dit, la volonté «de retrouver des fonctions proches du terrain», explique mercredi au Luxemburger Wort le futur ex numéro deux du principal syndicat de la Place.

Interrogé sur les éventuels liens entre cette démission et la récente perte de la représentativité de l'Aleba, les difficultés rencontrées lors des négociations des nouvelles conventions collectives ou les multiples départs au sein du syndicat au cours des deux dernières années, Laurent Mertz assure «que la réflexion avait été entamée il y a au moins un an» et qu'elle vise à lui permettre «de retrouver du temps, notamment pour ses proches».

S'il quitte les fonctions de secrétaire général, le président de la délégation du personnel de Quintet conservera son mandat à la Chambre des salariés où il assure qu'il continuera à «représenter l'Aleba et son indépendance». Contacté mercredi, Roberto Mendolia, président du syndicat, estime que le nom du ou de la nouvelle secrétaire général sera connu officiellement «d'ici la mi-juin».

Une échéance qui pourrait toutefois aller plus rapidement dans les coulisses, puisque le président souhaite «la mise en place d'une période de transition» entre l'actuel et le futur titulaire du poste. Ce qui laisse une semaine pour concrétiser ce souhait.

