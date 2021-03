Moins de deux semaines après avoir reçu le rapport définitif de l'Inspection du travail et des mines, Dan Kersch, ministre du Travail, a tranché le conflit entre syndicats de la Place. Il donne raison à l'OGBL et au LCGB et fait perdre ses pouvoirs au syndicat indépendant.

L'Aleba perd sa représentativité sectorielle

Dan Kersch (LSAP) a tranché. Le ministre du Travail retire à l'Aleba sa représentativité sectorielle, selon les informations du Luxemburger Wort. Une décision inédite qui a pour conséquence de retirer le poids politique du syndicat aux quelque 10.000 membres actifs sur la Place. La direction du syndicat, ainsi que l'OGBL et le LCGB, en a été informée ce vendredi par courrier et la décision «sera publiée peut-être encore ce vendredi au Journal officiel», confirme le porte-parole du ministère du Travail qui précise que «l'arrêté grand-ducal sera accompagné des éléments justificatifs de cette décision».

Contacté, Laurent Mertz, secrétaire général de l'Aleba, dénonce pour sa part «une décision politique inacceptable» qui aurait pour conséquence «de considérer que le score obtenu par l'Aleba lors des dernières élections sociales vaut moins que ceux obtenus par l'OGBL et le LCGB». Référence aux 49,22% des suffrages obtenus en 2019 par l'Aleba dans le groupe 4, contre 31,58% pour l'OGBL et 19,20% pour le LCGB. Interrogé sur les conséquences concrètes sur les négociations des futures conventions collectives dans le secteur bancaire et dans celui des assurances, le secrétaire général assure «que cela ne change rien pour le moment».

Sauf peut-être de tendre encore un peu plus l'ambiance au sein des réunions de négociations avec l'OGBL et le LCGB, puisque l'Aleba assure qu'il «se donnera tous les moyens de se défendre». Pour Véronique Eischen, membre du bureau exécutif de l'OGBL, à l'initiative de la démarche auprès de Dan Kersch, cette décision «ne constitue pas une victoire, mais confirme simplement les résultats des élections sociales de 2019». Ne souhaitant pas «critiquer quelqu'un qui est déjà à terre», la responsable de l'OGBL-SBA assure qu'elle va «approcher l'Aleba pour tenter de reconstituer le front syndical dans le cadre des négociations des conventions collectives et des plans sociaux en cours».

Et donc que la décision gouvernementale «ne changera rien pour l'heure, puisque l'Aleba fait partie des signataires de la convention collective actuelle». De son côté, Dan Kersch n'était pas joignable ce vendredi matin, puisqu'assistant au conseil de gouvernement qui doit décider notamment des prochaines mesures sanitaires qui seront appliquées au-delà du 14 mars prochain.

