L'aéroport de Hahn racheté par Triwo AG de Trèves

Le prix d'achat de l'aéroport en faillite a déjà été versé sur un compte fiduciaire. Les 400 salariés seront repris.

(MeM) – La société TRIWO AG de Trèves reprend l'aéroport en difficulté de Francfort-Hahn. C'est ce qu'a annoncé mardi l'administrateur judiciaire des sociétés du groupe Flughafen Frankfurt-Hahn, Jan Markus Plathner.

La procédure d'insolvabilité lancée à l'aéroport de Hahn Le tribunal de faillite de Bad Kreuznach a confirmé ce mercredi le lancement de la procédure d'insolvabilité pour l'aéroport de Hahn, dont la société d'exploitation avait déposé le bilan en octobre 2021.

La conclusion et l'exécution du contrat qui vient d'être conclu sont encore soumises à des conditions. Les parties s'attendent à ce que celles-ci soient remplies rapidement. Le prix d'achat a déjà été versé sur un compte fiduciaire. Les quelque 400 salariés seront repris par l'acquéreur. Il a été convenu de ne pas divulguer les détails du contrat.



Dès la mise en place de l'administration provisoire il y a environ un an et demi, de nombreuses mesures de restructuration de l'aéroport ont été mises en œuvre, selon l'administrateur judiciaire.

«Nous avons mis en œuvre toute une série de mesures d'assainissement qui ont rendu l'aéroport de Hahn à nouveau plus attractif pour les compagnies aériennes et les passagers et qui ont permis de poursuivre finalement l'activité commerciale sans pertes dans le cadre de la procédure d'insolvabilité et de jeter ainsi les bases d'une vente», a déclaré Plathner.

Expérience dans l'exploitation aéroportuaire

Peter Adrian, président du directoire de Triwo AG, déclare : «Nous estimons que les chances d'avenir de l'aéroport de Francfort-Hahn sont bonnes. C'est pourquoi nous voulons investir de manière ciblée dans l'infrastructure aéroportuaire, atteindre une croissance supplémentaire dans le trafic de passagers et de fret et mettre en œuvre un développement immobilier durable». Le site économique de Rhénanie-Palatinat dans son ensemble en profitera également.

Le groupe d'entreprises Triwo, fondé en 1972 à Trèves, est une société immobilière qui, en tant que société anonyme gérée par ses propriétaires, regroupe sous un même toit les secteurs d'activité de l'immobilier commercial et industriel, des tests automobiles, de la construction mécanique et des aéroports.

Triwo exploite et développe déjà des aéroports sur les sites de Zweibrücken, Oberpfaffenhofen et Egelsbach pour des clients de l'aviation générale et de l'aviation d'affaires qualifiée.

