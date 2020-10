Pour la troisième fois, ce 7 octobre, Etat, syndicats et patronat se retrouvent autour de la table pour évoquer le sort à réserver aux personnels Luxair, Cargolux et Luxairport. Quelque 4.800 emplois en plein brouillard sur leur avenir.

L'aérien luxembourgeois se cherche un cap

Ce n'est pas un trou d'air, c'est une chute libre. Difficile pour le secteur aérien de reprendre les commandes sur son destin sans une aide extérieure. Une vérité internationale qui, au Grand-Duché, se traduit par le sort incertain qui attend les quelque 3.000 employés de Luxair, les 1.500 de Cargolux et les 300 de lux-Airport. Pas pour rien que pour assurer l'avenir de cette branche d'activité, le gouvernement a décidé la tenue d'une tripartite sectorielle. Une réunion en juillet, suivie d'une autre mi-septembre, et d'une suivante ce mercredi après-midi.

lux Airport primé dans la lutte contre le covid L'aéroport de Luxembourg est devenu le premier d'Europe centrale certifié par le «ACI Health programme». Ce dernier a tenu à mettre en évidence les mesures de santé et de sécurité qui ont été mises en place dans le contexte de crise sanitaire.

A l'European convention center, chacun est invité à venir ce 7 octobre «avec des solutions viables non seulement pour 2021 mais bien au-delà» dans ses bagages. Le ministre des Transports l'avait demandé au terme de la dernière rencontre du 17 septembre. Mais difficile d'imaginer que les partenaires sociaux sortent des plans de vol miracle des soutes des discussions menées ces derniers jours. Le covid plane toujours autour du globe, brouillant toute perspective d'avenir pour le secteur aérien tant côté fret que passagers.

«Mais il faudra bien s'en sortir», relève Michelle Cloos secrétaire centrale OGBLM qui assistera à la tripartite. «Il faut agir pour stabiliser non seulement les trois entreprises principales, sécuriser les parcours professionnels des 4.800 employés mais aussi voir les conséquences pour tous les postes liés à l'activité du Findel». Quand l'aéroport (qui générait jusque-là 5% du PIB national) a un genou à terre, c'est toute l'économie du pays qui vacille. «Je parle des shops, de la restauration proposée sur site mais aussi de tout ce qui est emplois dans la logistique ou le transport.»

Avec des représentants des ministères de la Mobilité, de l'Economie et du Travail, les syndicats et les directions ont donc recherché les pistes qui puissent sauver un maximum d'emplois. «Toutes les mesures possibles, commente Paul de Araujo. De l'échange de salariés entre les uns et les autres (un mécanicien avion peut être efficace autant sur les avions Luxair que les gros porteurs de Cargolux) que des transferts vers d'autres sociétés ou l'administration d'Etat ou communale.» Le recours à des préretraites anticipées pourrait aussi être un des parachutes à déployer au plus vite. Autant que des offres de formation en vue de reclassement, ailleurs.

Un si lointain record

Une chose est sûre : urgence il y a. Rien que sur juillet et août, Luxair reconnait avoir perdu 20 millions de revenus. Et même si la compagnie nationale ne cesse d'ajouter des destinations à son carnet de vol, les clients ne se pressent guère pour prendre leurs tickets. Sans même parler des difficultés à reprendre les liaisons régulières vers Londres et l'Angleterre qui constituaient un pilier fort de l'activité de la flotte luxembourgeoise. Et dire qu'en début d'année encore, 4,8 millions de touristes ou d'hommes d'affaires , 4,8 millions de touristes ou hommes d'affaires étaient attendus cette année, et que 2020 marque les 50 ans de Cargolux.

Cargolux et lux-Airport ne peuvent pas dire qu'ils se portent mieux, et le record 2019 de fréquentation des installations aéroportuaires laisse aujourd'hui songeur. Quatre millions de passagers transitant par le Findel, il faudra des années avant de revenir à pareille situation.

