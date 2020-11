L'aérien luxembourgeois attend son parachute

Lundi 9 novembre, une nouvelle tripartite reprendra les commandes pour poser le plus en douceur possible un secteur en chute libre depuis mars. Un plan de secours qui va au-delà des seuls salariés de Luxair, Cargolux et Luxairport.

Lundi 9 novembre, une nouvelle tripartite reprendra les commandes pour poser le plus en douceur possible un secteur en chute libre depuis mars. Un plan de secours qui va au-delà des seuls salariés de Luxair, Cargolux et Luxairport.

(pj avec Marco Meng) - Personne ne sera mis au chômage. Il y a quelques semaines, cette annonce de François Bausch (Déi Gréng) a soulagé nombre des 5.000 salariés du secteur aérien du pays. Et le ministre de la Mobilité a défendu cette position lors de la première tripartite sectorielle, le 7 octobre dernier. Lundi 9 novembre, le second rendez-vous avez les partenaires sociaux précisera les détails sur le devenir des employés de Luxair, Cargolux et Luxairport.

A priori, 600 agents devraient bénéficier soit d'une mise en préretraite, soit d'un plan de reclassement. D'autres encore seront accueillis chez Cargolux, dans le cadre du prêt de main-d’œuvre. Des personnels bien plus utiles côté fret que dans le service passagers qui, depuis mars, ne cesse de perdre de l'altitude. Car si le transport de marchandises de la compagnie luxembourgeoise semble maintenir son activité au palier 2019, touristes et hommes d'affaires ont délaissé les liaisons Luxair.

Après une interruption de près de deux mois, le trafic passagers ne décolle toujours pas. Le spectre d'une contamination au covid-19 hantant encore bien des esprits. Preuve en est, quand il évoque la situation, Gilles Feith, le nouveau Pdg de Luxair, n'hésite pas encore à évoquer ces 1.300 réservations de vol annulées en une seule journée la semaine passée... Et le dirigeant de tenter de raisonner les esprits : «Dans nos avions, les minuscules particules en suspension sont filtrées par des filtres à hépatite; accessoires qui sont renouvelés toutes les trois minutes. Pour l'aéroport lui-même, l'air est complètement remplacé par de l'air frais environ une fois par demi-heure».

Certes, mais même si l'infrastructure offre tous les gages sanitaires, la confiance ne revient pas. «En octobre, nous avons eu 75% de passagers en moins par rapport au même mois 2019», relate ainsi le responsable de l'aéroport, René Steinhaus. Concrètement : 1.500 passagers par jour (au lieu des 6 000 habituels). Et novembre s'annonce plus calamiteux encore. Et nul n'ose pronostiquer sur les voyages de fin d'année.

Lundi dernier, 23 avions ont décollé depuis la piste du Findel. En temps normal, la tour de contrôle donnait le go à quatre fois plus d'appareils. Quinze, parmi cette flotte, ont pris l'air sous les couleurs de Luxair dans des régions appréciées des vacanciers en cette saison (Grande Canarie, Majorque, Nice) ainsi qu'à Londres, Munich et Milan. Mais avec un taux de remplissage bas de plafond. Au point que les dix vols Luxair supplémentaires vers Porto prévus pendant la période de Noël apparaissent fort compromis à l'heure actuelle.

Jusqu'à présent, Luxair a su faire face sur ses propres finances. L'État n'a donc pas eu à faire d'injections financières directes à la compagnie. Une nette différence quand on compare avec les grandes compagnies aériennes européennes dont la plupart ne doivent leur survie actuelle qu'à des versements publics. Bien sûr, la situation ne saurait se prolonger car les réservoirs vont finir par tomber à sec.

A combien se montera le trou d'air (d'euros en l'occurrence), Gilles Feith n'avance aucun chiffre pour le moment. Mais Luxair envisage de réduire de moitié les capacités disponibles à la vente en novembre et décembre en comparaison à l'offre passée. Depuis le début de l'épidémie, les appareils n'ont, semble-t-il, tout juste accueilli que le tiers de passagers par rapport à l'année record qu'avait été 2019.

Le Findel, qui depuis 2010, battait le record de fréquentation année par année, sait déjà que 2020 sera une année noire. Bien loin des 4,4 millions de passagers de l'an passé. Au second trimestre, 34.000 visiteurs ont été enregistrés quand ils étaient 1,2 million un an auparavant. Il est vrai qu'actuellement seulement 11 des 15 compagnies aériennes qui se rendaient au Luxembourg ont repris leurs dessertes. Et encore le nombre des destinations possibles depuis le Grand-Duché a chuté : de 85 à 55 aéroports.

L'infrastructure aéroportuaire qui générait jusque-là 5% du PIB national va donc dévisser, comme ses concurrents locaux, européens, mondiaux. Mais la casse n'impactera pas uniquement les 5.000 employés des trois grands acteurs de l'aérien car, au total, près de 20.000 emplois dépendent de l'activité de l'aéroport national. De cela aussi, il faudra que la deuxième réunion de la tripartite sectorielle tienne compte dans ses accords et plan de relance éventuellement annoncés.

