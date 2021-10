Le nombre de personnes disposant d'un contrat de travail a encore augmenté ces trois derniers mois : +0,8%. Soit +3,7% sur un an. Mais le marché de l'emploi semble porté par un nombre important d'embauches dans les différents services publics.

L'administration luxembourgeoise soutient l'emploi

Patrick JACQUEMOT

A chaque jour (presque), son signal que la sortie de crise a bien débuté. Dimanche, c'était le ministre des Finances qui se félicitait de voir les recettes affluer de plus en plus dans les caisses de l'Etat (preuve d'un rebond de l'activité et de la consommation). Ce lundi, c'est le Statec qui avance un nouvel indicateur positif. Ainsi, l’emploi salarié continue-t-il sa remontée. Après le plongeon du printemps 2020 (en plein lockdown et autres incertitudes), le Luxembourg n'a ainsi fait qu'augmenter le nombre de salariés embauchés.

Le chômage partiel à marée basse Le nombre de demandes de soutien salarial parvenant au Comité de conjoncture ne cesse de plonger. Pour octobre, 695 entreprises, toutes catégories confondues, seront tout de même aidées pour franchir une mauvaise passe.

Et le deuxième trimestre 2021 vient confirmer cette tendance encore. Et comme de janvier à mars dernier, le marché de l’emploi a encore progressé de 0,8% d'avril à juin. Portant ainsi à 458.052 le nombre de personnes en activité au Grand-Duché. Soit un niveau bien plus élevé qu'avant la crise covid.

Cependant, il ressort que ce rebond du travail est essentiellement porté par les communes et l'Etat. Ainsi, l’administration et les autres services publics affichent la progression trimestrielle la plus forte entre le premier et le second trimestre : +1,6%. Et même +5,5% sur un an. A y regarder de près, l'analyse du Statec note même que c'est essentiellement l'administration centrale et des services de l'action sociale qui ont gonflé leurs effectifs.

69 agents Luxair en transit vers l'administration Volant toujours en plein marasme, la compagnie aérienne recasera une partie de ses personnels auprès de l'Etat. Mais le sort de l'ensemble de l'équipage Luxair reste encore bien incertain.

Une orientation qui, si elle a certainement permis de soutenir la baisse du chômage, ne fait pas forcément le bonheur de tous. A commencer par l'UEL qui craint que cette fonctionnarisation à pas forcés ne coûte cher à financer. Reste que la fonction publique, avec les activités dites «spécialisées et services de soutien» (+7,7% sur un an), sont les deux branches d'activité les plus dynamiques entre 2020 et 2021.

Avec la reprise, il apparaît aussi que les agences intérim et les sociétés spécialisées dans le nettoyage courant des bâtiments ont elles aussi recruté en nombre au cours du printemps. Une tendance vérifiée dans chaque secteur économique, d'un trimestre à l'autre cette année. Phénomène qui, note le Statec, «n’a plus été observé depuis le deuxième trimestre 2020» et qui a plus bénéficié -fait rare- aux résidents (+1% de salariés par rapport au trimestre précédent) qu'aux frontaliers (+0,8%).

Parmi les recrues habitant à l'étranger, les frontaliers français sont ceux à avoir vu leur nombre progresser le plus massivement en douze mois. Avec une augmentation de 5,3%, ils représentent désormais un peu plus de 112.000 recrues au pays.







