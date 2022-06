L’Agence pour le développement de l'emploi a présenté les principaux chiffres de l’année 2021 et annoncé le déroulé de sa stratégie «Adem 2025» pour relever les défis de l’avenir.

Rapport annuel

L’Adem mise sur le développement durable du marché de l'emploi

Entre le retour des salariés au bureau début juillet, les nouvelles attentes des candidats en recherche d'emploi en matière de flexibilité et les espérances des employeurs en termes de compétences pour les métiers de demain; il est aisé de comprendre pourquoi le ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Économie sociale et solidaire Georges Engel (LSAP) a déclaré que le «marché de l’emploi est actuellement soumis à des changements rapides et fondamentaux. Il est donc essentiel que l'Adem soit bien positionnée pour relever les défis de l'avenir».

Ces problématiques, l'agence les a bien comprises et compte déployer les moyens nécessaires à la poursuite de sa digitalisation pour mieux servir les demandeurs d'emploi et les entreprises.

Une embellie pour l'année 2021

Côté bilan, le rapport annuel 2021 laisse penser qu'il n'est pas sans attrait d'opter pour l’optimisme quant à l’évolution du marché de l’emploi. En effet, le taux de chômage a renoué avec ses valeurs d'avant-crise fin décembre et le nombre de postes vacants déclarés à l’Adem a connu un bond spectaculaire de près de 63% sur l'année.

Une belle lancée qui se poursuit au premier semestre 2022, avec un taux de chômage redescendu à 4,6% (autrement dit, un taux équivalent à celui de 2008/2009) et plus de 13.200 postes vacants fin mai, ce qui constitue en soi un nouveau record.

Cependant, les chiffres témoignent de difficultés chroniques, notamment pour la recherche de main-d'œuvre qualifiée dans presque tous les secteurs d'activités; mais aussi le nombre élevé des chômeurs de longue durée, lesquels représentent toujours près de la moitié des demandeurs d’emploi inscrits à l’Adem.

Deux axes majeurs et neuf objectifs

Face à ces nombreux défis sur le marché de l'emploi, l'Adem a élaboré une feuille de route qui conduira l'ensemble de ses actions dans les prochaines années.

Appelée «Stratégie ADEM 2025», cette dernière porte sur le développement durable du marché de l’emploi et la modernisation cohérente du fonctionnement de l’agence (par exemple en la dotant d’infrastructures et d’outils digitaux adaptés).

Pour formaliser cette vision, neuf objectifs stratégiques ont été déclinés en projets concrets et des indicateurs de performance et d’activités ont été mis en place pour mesurer leur progression:



Mieux cerner les interlocuteurs pour mieux les servir et cibler les efforts Développer l'employabilité des demandeurs d'emploi et des salariés Etre force de proposition pour les personnes éloignées du marché de l'emploi Aider les employeurs à attirer et retenir les talents Augmenter le succès de matching entre l'offre et demande de compétences Renforcer les partenariats (par exemple avec l'INL) pour accroître l'impact sur le marché de l'emploi Atteindre un haut niveau d'excellence et d'agilité opérationnelle et organisationnelle Digitaliser l'offre de service de l'agence et ses process Optimiser la gestion des aides financières et le contrôle de leur exécution

Déterminée à œuvrer pour un marché de l’emploi dynamique, l’Adem s’est fixé comme mission prioritaire de contribuer à pallier le besoin en formation des demandeurs d'emploi pour une meilleure employabilité; mais aussi à combler le décalage de compétences entre celles actuellement présentes dans la population active et celles nécessaires au développement économique.

Pour ce faire, il convient donc d'analyser les besoins en compétences des entreprises, identifier les métiers d’avenir et permettre ainsi aux demandeurs d'emploi de saisir les nouvelles opportunités qui se présentent.

Formation et soutien à l'employabilité, des leviers clés

Que cela soit pour les demandeurs d'emploi, les salariés et les jeunes entrant sur le marché, la formation et le soutien à l’employabilité sont évidemment des leviers clés.

A titre d'exemple, près de 5.000 demandeurs d’emploi ont participé à des formations organisées par ou avec l'Adem en 2021; et 7.000 bons de réductions pour les cours pour adultes ont également été émis.

L’Agence collabore d'ailleurs avec les principaux acteurs de la formation, ainsi qu’avec les entreprises, pour aiguiller et former les candidats aux compétences recherchées sur le marché de l’emploi.

Un catalogue de formations qui s’actualise et s’étoffe en permanence a été mis en place. Plusieurs initiatives d’apprentissage autonome en ligne, comme le parcours «Future Skills», la «Soft Skills eAcademy» ou encore la «Youth eAcademy» ont été lancées en 2021.

Un projet pilote, la plateforme Work-in-Luxembourg.lu

Enfin, pour répondre aux besoins immédiats des employeurs, promouvoir le marché de l'emploi luxembourgeois et attirer des talents de l’étranger, un projet pilote vient d'être lancé, avec la plateforme Work-in-Luxembourg.lu.

Cette dernière permet de cibler l'attraction de talents sur les secteurs en forte pénurie de main-d’œuvre (à l'image de l'Horeca).

Point notable, l'initiative a été récemment récompensée par ELA (European Labour Authority) comme meilleur produit de communication au sein du réseau EURES, le réseau européen de la mobilité pour l'emploi.

