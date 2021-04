LCGB, OGBL et représentants des 32 entreprises privées d'autocars et autobus du pays viennent de signer un Plan de maintien dans l'emploi.

Économie 2 min.

L'activité bus prudente à l'amorce d'une possible reprise

Patrick JACQUEMOT LCGB, OGBL et représentants des 32 entreprises privées d'autocars et autobus du pays viennent de signer un Plan de maintien dans l'emploi.

Plus d'aller-retour vers la Costa Brava, aucune sortie scolaire, plus de déplacements d’associations ou de supporters. On pourrait allonger à l'envi la liste des contrats qui ont été annulés en raison de la crise covid ces quatorze derniers mois. Au point que même si les entreprises privées du secteur des transports en commun se portaient bien jusqu'alors, elles ne sont plus tenues que par les aides d'Etat aujourd'hui. Leur activité restant proche du point mort. Aussi, la signature d'un Plan de maintien dans l'emploi (PME) sectoriel va-t-il quelque peu rassurer les 3.700 salariés de cette branche d'activité.

L'accord trouvé entre partenaires sociaux tombe en effet au bon moment. Au croisement d'une possible reprise de l'activité touristique (si la situation sanitaire s'améliore) et de la fin du régime de chômage partiel tel qu'il est pratiqué (au 30 juin). «Là, les employés (conducteurs, mécaniciens ou administratifs) ont au moins l'assurance que du 1er mai au 31 août 2021 aucun licenciement pour raison économique ne peut survenir», souligne Paul Gouchitski, secrétaire syndical LCGB.

Ainsi, le syndicat majoritaire dans le secteur mais aussi l'OGBL et les représentants patronaux de 32 entreprises ont validé ce qui apparaît comme «une bouée pour les quatre mois à venir». Ensemble, ils ont ainsi convenu que le travail à temps partiel sera proposé (sur base de volontariat), les congés sans solde facilités, le recours au chômage partiel maintenu, l'accès à plus de formations (internes ou externes) encouragé et le prêt temporaire de main-d'oeuvre permis (là encore sur base de volontariat).

En contrepartie, il a aussi été entendu que les départs de personnels ne seraient pas systématiquement compensés. «Mais il faut bien se rendre compte que l'essentiel question emplois est préservé», se satisfait le LCGB. L'idée étant de réévaluer la situation économique du secteur à l'approche de la rentrée. «Mais on voit déjà que le gouvernement autorise à nouveau les sorties scolaires. Peut-être qu'en cette fin de printemps et durant l'été, le tourisme reprendra aussi un peu de vigueur», espère Paul Glouchitski.

Il est à noter que ces derniers temps, certains chauffeurs ont pu être réaffectés sur les lignes du réseau RGTR de transports en commun national.

