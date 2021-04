Si l'Association des banques et banquiers du Luxembourg se félicite de son résultat net, son président Guy Hoffmann craint que la crise sanitaire n'ait des conséquences négatives sur le long terme.

L'ABBL s'inquiète pour l'avenir de la Place

Si l'Association des banques et banquiers du Luxembourg se félicite de son résultat net, son président Guy Hoffmann craint que la crise sanitaire n'ait des conséquences négatives sur le long terme.

(m.d. avec mab) La tendance n'est pas au beau fixe pour les banques de la Place. Du moins, à en croire le bilan dressé mercredi par l'ABBL. Se basant sur les derniers chiffres de la commission de surveillance du secteur financier (CSSF) qui font état d'une baisse de 18,1% des résultats nets du secteur bancaire en 2020 par rapport à 2019, l'organisation patronale s'attend donc à la poursuite du mouvement de consolidation et de rationalisation du secteur.

Comprenez des «fusions, restructurations, voire des fermetures» au sein des établissements qui employaient, en 2020, quelque 160.000 personnes. Pour justifier ce recul des résultats «constant depuis 2016», l'ABBL met en avant «la pression réglementaire» qui a obligé les banques à investir, le maintien des taux négatifs «qui réduit les marges bénéficiaires» et «la hausse des provisions» liée au risque autour des crédits en période de pandémie.

Une situation qui impacte en premier lieu les plus petits établissements qui évoluent dans un contexte «de plus en plus difficile». Et qui se verraient donc contraints, pour «rester compétitifs», de changer de fusil d'épaule. Cette analyse revient au bilan adressé par l'Aleba qui assurait que 2021 allait être «très très difficile sur la Place».

«Cette année va être très difficile sur la Place» Dix jours après l'annonce officielle de la perte de sa représentativité sectorielle, le président de l'Aleba monte au créneau pour assurer l'avenir de sa structure. Et indique que plusieurs autres plans sociaux doivent être annoncés dans les semaines à venir.

Face à ce pessimisme assumé, Guy Hoffmann, président de l'ABBL, a tenu à pondérer en précisant que le résultat net des banques de la Place s'élevait tout de même à trois milliards d'euros, malgré une forte baisse. «Un sacré chiffre» complété par une hausse du solde global (+4,4%) et du chiffre d'affaires total (+4,2%).

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.